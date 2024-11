«Erano l’anima di Fonni, resta un vuoto insopportabile» 

Un pezzo dell’impianto hi-fi della Punto rossa è rimasto lì, nel bordo di quella strada che diffonde morte e rassegnazione. Nella loro breve esistenza, però, i quattro giovani fonnesi hanno sempre dispensato allegria e buonumore. Amici inseparabili e colleghi di lavoro, nella ditta Fattorie Gennargentu. «Erano l’anima di Fonni, sapevano sorridere, erano felici», sussurra Giovanni, amico delle vittime, travolto dal dolore. Sul capo ha il cappuccio della felpa verde, guarda quella curva maledetta, i detriti sul terreno di quell’auto dove hanno perso la vita i suoi cari amici. «Erano solari, sempre in giro. Niente sarà più come prima, ci sarà un vuoto troppo grande».

La testimonianza

Doveva essere una serata come tante. Un giro in auto dopo il lavoro, tra risate e buona musica. Ecco perché inizialmente nessuno si è insospettito per l’assenza di Michele Soddu, Lorenzo Figus, Michele Coinu e Marco Innocenti. Una “cricca” affiatatissima, tra i 17 e i 20 anni, di cui spesso facevano parte pure Tommaso e Giovanni, due giovani che a poche ore dallo schianto non si davano pace davanti a quello scenario infernale. Giovanni racconta quella serata maledetta: «Pensavamo che fossero in giro, come facciamo sempre tutti. Li stavamo cercando dalle 21.30. Intorno alle 23 abbiamo fatto la tragica scoperta. Eppure in questa strada siamo passati tante volte, quella sera. Ma era buio, non si vedeva».

Rassegnazione

Est una paràula, est una paràula, est una paràula … Le frasi in limba non hanno bisogno di traduzioni. Ripetute tre volte, pronunciate da un anziano del paese, diffondono stupore e incredulità davanti a quella vegetazione che ha cambiato copione e prospettive. Le tinte dell’autunno non sortiscono alcun effetto piacevole e benefico tra i tornanti della strada provinciale 69. Le chiazze di colore che catturano lo sguardo dei presenti sono quelle delle coperte lasciate lì dai soccorritori. Sono le chiazze dei pezzi di lamiera, dei fanali della vettura, del pannello posteriore dell’utilitaria con le casse dello stereo in evidenza. E in primo piano un albero scorticato, a testimonianza del violento impatto. «La macchina ha sbattuto al tronco, si vede bene, poi dev’essere decollata», prosegue il pensionato, un uomo sulla settantina. « Est una paràula perché, dai segni che ci sono sull’albero, è evidente che l’urto è stato molto forte. Impossibile salvarsi. Siamo sconvolti, una tragedia che tocca tutto il paese. Per noi niente potrà essere più come prima, mi pare molto difficile. Questo è un dolore troppo grande. Erano giovanissimi, con tutta la vita davanti, i loro sogni. È terribilmente assurdo».

Il ricordo

Prima la fiaccolata, nella serata di giovedì, con migliaia di persone che hanno solcato il paese. Quindi l’ultimo saluto, ieri, nella basilica di Santa Maria dei Martiri gremitissima. Il ricordo dei quattro giovani, la loro vitalità contagiosa, è ovunque. «Non solo i social, ogni briciola di asfalto e di cemento del nostro amato paese parla di Michele, Lorenzo, Michele e Marco», ripete il parroco, Luciano Monni. Giovanni, amico delle vittime, avvalora: «Erano benvoluti, uscivano e legavano con tutti. Lavoratori e bravi ragazzi. Mi ricorderò sempre i volti sorridenti, le nostre uscite fino a tardi a ridere e a scherzare». Salvatore Cadau conclude: «Conoscevo i ragazzi e le loro famiglie. Una tragedia enorme».

