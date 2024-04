«Erano inseparabili, spensierati» 

Gli amici fanno quadrato, lo proteggono. Cercano di consolare in tutti modi quel ragazzino minuto e che ha perso due suoi coetanei, intorno alle 20 di domenica, alla periferia di Nuoro. L’unico sopravvissuto di una tragedia che ha scosso l’Isola, e un’intera regione, ieri mattina era seduto tra le prime file di una chiesa gremita, durante la veglia per Patrick Zola e Ythan Romano. «Povera creatura, anche lui: è sotto choc, è evidente che non ha ancora realizzato», sussurra un adulto che capisce il momento ed evita di porre domande a un adolescente turbato nel profondo. «Patrick lo proteggeva sempre, sembravano l’articolo “il”».

Il ricordo

In tanti hanno raccolto l’invito di Stefano Paba, del sacerdote della parrocchia di San Domenico Savio. Intorno alle 10.30 di ieri la chiesa alla periferia di Nuoro mostrava tutta la sua incredulità per un dolore impossibile da accettare. Per quei due ragazzini che si affacciavano alla vita, solari e benvoluti, morti nel crollo di una casa diroccata che doveva solo rappresentare un momento di svago, non una trappola mortale. «Si andava lì a giocare, più che altro per curiosità», afferma Graziano, giovanissimo che conosceva molto bene i due ragazzi scomparsi nel crollo di lunedì sera. «Purtroppo sono andati in quel posto. Quella casa, comunque, era da mettere in sicurezza. Sono stato lì un paio d’anni fa, poi non sono più tornato. Chiunque poteva entrare perché non c’erano cartelli o transenne per bloccare gli ingressi». Due amiche si abbracciano: «Patrick e Ythan sono sempre stati così, molto avventurieri. Erano inseparabili, avevano lo stesso umore e gli stessi gusti».

Inseparabili

Sempre insieme, spensierati. Ecco il ritratto che si leva dalla parrocchia di San Domenico Savio.

Da quell’angolo di Nuoro dove tutti conoscevano e apprezzavano questi ragazzi. «Se penso a Patrick, penso al suo altruismo», confessa un’amica, con la voce rotta dal pianto: «Giocava a calcio, a basket. Aiutava tutti, ci mancherà tanto».

