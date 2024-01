«Erano in nove: ci stavano per ammazzare» 

«Ci stavano per ammazzare». Fabio Udella, 45 anni, parla con difficoltà dalla sua stanza d’ospedale al Santissima Trinità per le conseguenze del pestaggio di domenica scorsa. È ricoverato qui da quella mattina, dopo la feroce aggressione avvenuta in via Cesare Battisti, a poca distanza da un locale notturno. Anche il suo amico, vittima di un gruppo di violenti, è finito in ospedale con diverse ferite e lesioni. «Perché siamo stati aggrediti? Non lo so. Erano un gruppo di circa nove giovani, tra i 27 e i 30 anni. Hanno dato dei calci ad alcune auto nel vialetto. Poi si sono avvicinati a noi due ed ci hanno pestato senza alcun motivo. Ci siamo difesi come abbiamo potuto ma hanno usato anche una chiave inglese». Forse gli aggressori, secondo quanto raccontato da Udella, dopo il danneggiamento delle vetture hanno visto i due che li osservavano e hanno deciso di passare ai fatti. Ma quanto successo nella notte tra sabato e domenica è ancora avvolto nel mistero. I carabinieri della compagnia di Cagliari sono al lavoro per cercare di ricostruire quei momenti che per poco potevano finire in tragedia.

Le lesioni

Udella ha ancora il viso irriconoscibile per le ferite e le lesioni. Devastato da calci e pugni ma soprattutto dai colpi con la chiave inglese. «Il mio amico ha avuto subito la peggio. È finito a terra ed è stato picchiato con ferocia, poi hanno usato qualcosa che luccicava per colpirlo alla testa. Ha perso i sensi. Io mi sono difeso. Poi ho sentito un dolore incredibile al setto nasale. Stavo per svenire ma ho resistito. Hanno usato ancora una volta la chiave inglese per colpirmi alla testa: ho anche una frattura al cranio. Alla fine si è intromesso qualcuno e il gruppo si è allontanato».

I soccorsi

Cosa è accaduto dopo deve essere ancora ricostruito. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze. «Io sono rimasto al buio, sotto choc. Quando è arrivata l’ambulanza per soccorrere il mio amico, che era stato praticamente rianimato da un giovane, mi sono allontanato in stato confusionale. Ho raggiunto la caserma dei carabinieri di via Nuoro: volevo subito denunciare l’aggressione. E mi hanno fatto accompagnare d’urgenza in ospedale per le gravi ferite e lesioni che avevo». Udella respinge le ipotesi di «un regolamento di conti» o che si sia trattato di una scazzottata tra lui e l’amico, una delle ipotesi avanzate dagli investigatori ancora alla ricerca di elementi per chiarire i contorni di una vicenda assurda. «Le ipotesi fatte sono false. Erano almeno in nove. Ci stavano per ammazzare senza alcun motivo. Spero li trovino».

