«Erano due furie, hanno distrutto tavoli, sedie e piatti»  

«Sono rimasto dentro per difendere il locale che ci fa vivere. Ho preso alcuni colpi e rischiato di farmi molto male. Alla fine ci sono danni ingenti, ma per fortuna dopo un giorno forzato di chiusura, saremo nuovamente operativi. e soprattutto non si è fatto molto male nessuno». Antonello Del Zompo è il titolare della pizzeria ristorante Caroline del corso Vittorio Emanuele. Qui domenica, poco prima di mezzanotte, è andato in scena il violento scontro tra due uomini di nazionalità camerunese. Ieri il locale è rimato chiuso ma da oggi, dopo aver finito di sistemare tutto, l’attività sarà regolarmente aperta.

«I danni? Alcune migliaia di euro», continua Del Zompo. «La situazione è precipitata all’improvviso. Avevamo come ospiti un gruppo di 13 persone del Camerun come avviene spesso. C’erano anche donne e ragazzini. Li conosciamo quasi tutti. Ma quella sera c’erano due tizi nuovi. Sono stati loro, per motivi che non conosco, ad affrontarsi con una violenza inaudita. Si sono lanciati piatti, bicchieri, bottiglie di vetro, sedie e tavoli. Io ho provato fermarli, senza riuscirci. Ma ho difeso il locale. Le altre persone sono andate via, spaventate. A fatica, con l’aiuto di altri colleghi e collaboratori, alla fine siamo riusciti a separarli. Uno è scappato mentre il ferito è stato soccorso. Il conto? Inizialmente non hanno pagato. Poi uno di quelli che conosciamo ha provveduto a saldare».

Ieri mattina Del Zompo ha presentato la querela in questura. «Non avrei mai pensato che potesse accadere qualcosa del genere. Ma ora ripartiremo con la nostra solita professionalità». (m. v.)

