Erano aiuole, ora sono posacenere 

Erano state sistemate per contenere fiori e piante, invece le aiuole con annessa panchina, in via Porcu, sono posacenere a cielo aperto. Ogni giorno vengono utilizzate per gettarvi dentro centinaia di cicche in barba al decoro urbano.

E così ogni mattina gli operai che si occupano del verde pubblico sono costretti a levarle con le mani. Peccato però che il giorno dopo la situazione si ripresenti esattamente identica. Il copione è sempre lo stesso: ci si siede sulla panchina, soprattutto la sera, si fuma la sigaretta e poi tranquillamente si getta il mozzicone nell’aiuola proprio come fosse un posacenere.

«È un indecenza», protesta Stefania Cocco mentre passa in via Porcu, «anche quando ci sono i fiori all’interno fanno lo stesso. Io non so cosa si potrebbe fare per evitare questa situazione, magari mettere qualche telecamera. Anche se, secondo me, se i vigili chiedessero le immagini delle telecamere dei negozi, qualcuno riuscirebbero a beccarlo».

Quello delle cicche è un problema difficile da combattere. Ovunque e chiunque getta i mozziconi per strada e dove capita senza curarsene. Di recente i volontari hanno organizzato raccolte cicche anche in viale Colombo arrivando a raccoglierne centinaia in poche ore.

