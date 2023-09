«Era una persona speciale» 

«Dopo una serata di divertimento in un locale o in discoteca, rientrava quasi sempre in taxi. Altrimenti andavo a prenderla io: spesso, alle cinque, sono già sveglio e la raggiungevo dove mi diceva di trovarsi. All’alba di domenica non ha trovato un taxi e gli amici si sono offerti di riportarla a casa insieme a Najibe. Poi è successo quello che è successo». Pietro Sgroi, Tury per tutti, è il nonno di Giorgia Banchero, 24 anni di Sant’Elia, una delle quattro vittime della strage della strada di viale Marconi.

In cimitero

Amava tanto quella nipote sempre sorridente e solare. Sorseggia un caffè portato, da uno dei familiari, in un bicchierino di plastica preso da un bar fuori dal cimitero. Cammina insieme a Mirko Sgroi, papà di Giorgia. Provano a dire una parola sul loro «tesoro», ma la bocca si chiude e gli occhi si riempiono di lacrime. «Una persona speciale». Difficile aggiungere altro. Giorgia era una grande lavoratrice. E il fine settimana si divertiva, come fanno tutti i giovani, con gli amici. Domenica, prima delle cinque, ha anche avvisato la madre: «Sto rientrando». Perché anche lei voleva andare insieme ai genitori allo sposalizio selargino. «Stavamo preparando i cavalli per la giornata di festeggiamenti», sottolineano Mirko e Pietro Sgroi che gestiscono un maneggio. Non ha chiesto di andarla a prendere: «Solitamente prendeva un taxi ma sembra non ce ne fossero a quell’ora». E il nonno, sempre molto mattutino, è anche passato in viale Marconi dopo che era successo l’incidente: «C’era la Municipale che aveva chiuso la strada. Ma non sapevo cosa fosse accaduto. Ho saputo dopo».

E la vita della famiglia Banchero-Sgroi è cambiata per sempre, con un vuoto immenso e incolmabile. «Amore mio cosa mi hai combinato. Ancora non ci credo: tu la mia vita, sono morta anche io con te. Ti amo figlia mia», sono le parole di Michela Banchero, mamma di Giorgia, su Facebook. Sui social anche il dolore della sorella, Francesca: «Avrei dato la vita per te. Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande. Aiutami ad avere una femmina come figlia: così avrà il tuo nome». (m. v.)

