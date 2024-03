«Era una persona altruista e amata» 

In tanti si sono ritrovati nel piazzale della chiesa di San PioX, accanto ai palazzoni di Area, per dare l’ultimo saluto a Marcello Fanari, assessore del Comune di Guspini. Ad attendere il feretro non solo i parenti ma anche tutta l'amministrazione comunale con il sindaco Giuseppe de Fanti. Erano presenti responsabili e appartenenti alle associazioni sportive del paese e persone dello schieramento politico dove Marcello aveva sempre militato. Una scelta di campo, portata avanti nella convinzione che la politica deve dare risposta alla gente, in particolare a quella più bisognosa di aiuto.

Alle 11 il parroco don Gianni Biancu ha officiato il rito funebre ricordando ai parenti la precarietà del passaggio terreno di ogni persona: «Marcello è stato un cittadino impegnato per la sua comunità nella scuola e nell' amministrazione pubblica attento al rispetto degli altri». Erano presenti anche tanti colleghi di scuola, Marcello insegnava all'Istituto di Istruzione Superiore Buonarroti materie tecniche, ciò lo portava ad avere una costante vicinanza con i ragazzi proponendo contenuti moderni e attuali che affascinano le attuali generazioni.

Una folla commossa di politici, amministratori, insegnanti e comuni cittadini hanno voluto salutare e ringraziare una persona che per sua scelta ha dato alla società, solo per spirito di solidarietà regalando tempo, impegno e tanto lavoro e dedizione. (m. s.)

