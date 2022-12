«Era una belva, ho temuto di morire» 

«Era un furia, come una belva assatanata o uno squalo in cerca di sangue. Ho temuto che mi potesse ammazzare: io cercavo di resistere e lui mi trascinava, tenendomi per i capelli, verso un angolo buio, toccandomi le parte intime. Mi ha salvato la mia voce: ho urlato con tutte le forze che avevo in corpo. Dei ragazzi stranieri e un vigilante mi hanno sentita e hanno chiamato i carabinieri: il mio aggressore ha visto i militari e solo in quel momento mi ha lasciata andare». Ancora sotto choc per quanto accaduto alle quattro del mattino di martedì in via Maddalena, la 57enne vittima della violenza sessuale e della brutale aggressione che ha portato all’arresto di Sadio Boubacar 33enne del Senegal, ieri ha raggiunto un ospedale: «Ho dolori da tutte le parti. Quell’uomo aveva anche un martello. Sono stati momenti di autentico terrore».

Diretta al lavoro

La ricostruzione di quanto successo il 27 dicembre è stata fatta dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo, arrivati in via Maddalena dopo la segnalazione fatta da una guardia giurata. Boubacar, conosciuto per qualche suo precedente, ha reagito, colpendo i militari: non è stato facile immobilizzarlo. Ha anche sferrato un pugno contro l’auto di servizio. «Mai vista una furia del genere», commenta ancora spaventata la donna. Su disposizione del pm di turno, Daniele Caria, l’uomo è stato accompagnato in carcere a Uta con le accuse di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Difeso dall’avvocato Tiziano Tatti (oggi ci dovrebbe essere l’interrogatorio di garanzia) dovrà rispondere anche di porto abusivo di oggetti atti a offendere: aveva con sé un martello, un pezzo di piastrella e un paio di forbici. «E pensare che stavo andando al lavoro», aggiunge la vittima.

Il terrore

La 57enne ha raggiunto Cagliari la sera di Santo Stefano. «Purtroppo non c’erano pullman e io il giorno dopo dovevo essere al lavoro, in un paese del Medio Campidano, presto. Così ho trascorso le ore notturne in centro, cercando i punti dove c’era qualcuno. Poi mi sono diretta verso piazza Matteotti per prendere l’autobus. In piazza del Carmine sono stata bloccata da questo tizio». In un primo momento ha pensato volesse rapinarla: «Mi ha detto di dargli la borsa. Poi ha cambiato: anzi, mi ha sussurrato, vieni ho un’altra idea. Tenendomi per i capelli mi ha fatto cadere e mi ha trascinato verso una strada buia. Ho lottato, ma mi sono fatta male battendo contro il martello che aveva nascosto sotto la giacca». Si è salvata con la voce: «Ho urlato. Qualcuno mi ha sentito perché quattro ragazzi stranieri si sono avvicinati insieme a un vigilante. Hanno provato a fermarlo, inutilmente». Sono stati loro a chiamare il 112. Una pattuglia della stazione di San Bartolomeo era in servizio nella zona. «Li ringrazio, perché mi hanno salvata. In quattro non riuscivano a tenerlo fermo: ha continuato a dare pugni e calci. Se nessuno mi avesse sentita sono certa che per me sarebbe finita molto male. Ho temuto di morire». Conclude, rivolgendosi alle donne: «Dovete stare sempre attente. E chiedere aiuto e urlare. Qualcuno che vi potrà aiutare ci sarà sempre».