«Silvio Berlusconi era un talent scout eccezionale, e credeva nei giovani. Qualità oggi molto rare e preziose».

Lo racconta Gianni Pilo, nato a Macomer 68 anni fa e poi milanese d’adozione, l’ex mago dei sondaggi del Cavaliere e uno degli strateghi della “discesa in campo”, deputato di Forza Italia dal 1994 al 2001, in seguito manager distante dalla politica e fondatore di start up.

«Ho tanti ricordi del presidente, in diverse stagioni della sua carriera, ma quello che mi è più caro risale alla seconda metà degli anni Ottanta, in una fase in cui collaboravo con lui per la televisione. Aveva arruolato un manipolo di ragazzi che venivano da diverse parti d’Italia, li aveva scelti personalmente, in base al talento. Insomma, non bisognava essere laureati o raccomandati, aveva fatto le interviste direttamente e selezionato questo gruppo di persone brave, che avevano stoffa».

Prosegue Pilo, che all’epoca aveva poco più di trent’anni: «Ci riuniva una vola alla settimana, e ci faceva parlare a ruota libera, del lavoro, delle cose che volevamo fare, idee e sogni. Era obbligatorio sempre presentare il proprio punto di vista. Una volta mi chiamò da parte e mi rimproverò: ero stato titubante a dire la mia, mi disse che dovevo parlare senza remore, di non preoccuparmi del punto di vista degli altri. Quell’esperienza per me è stata straordinaria, io venivo da un mondo chiuso come quello della Sardegna, dove c’erano poche opportunità, e avevo ben presente l’Italia di poco tempo prima, in cui per fare qualcosa dovevi essere raccomandato. Ecco, questo per me è il ricordo più bello, lui era un uomo che valorizzava i talenti e le persone».

Dopo quel periodo magico – quando con la sua Diakron pronosticò la vittoria di Berlusconi nel ‘94 e quella di Prodi nel ‘96, contribuì parecchio al successo di Guazzaloca sindaco a Bologna nel ‘99, e dopo l’esperienza in Parlamento – Gianni Pilo ha lasciato la politica, «le cose sono molto cambiate, probabilmente non ero adatto», dice, e si è dedicato a tutt’altro. «Per anni ho fatto, nel mio piccolo, anch’io il talent scout, ho creato diverse aziende. Forse è stato proprio grazie agli insegnamenti di Berlusconi. E oggi mi guardo intorno e vedo che mancano leader capaci di scovare, valorizzare e lanciare le persone, come faceva lui». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA