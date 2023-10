«Era un operatore di pace» 

Il mare, che amava tanto, è proprio qui, di fronte a questa chiesa carica di dolore. Chissà quante volte sarà arrivato su quella spiaggia con il suo kite surf per andare verso le onde. È il ricordo dei tanti venuti a rendere l’ultimo saluto a Maximiliano Vinchesi, il maresciallo dell’esercito, 151esimo reggimento Fanteria Sassari alla Monfenera, morto domenica scorsa a 49 anni in un incidente stradale in sella alla sua moto. La bara di noce chiaro è adagiata davanti all’altare, qui nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini che di vittime di incidenti stradali ne ha già viste tante, troppe.

Il cuscino di fiori

Sopra la bara, avvolta nel tricolore, ci sono una foto di Max, la sciabola, le decorazioni e il copricapo “sassarino” – simboli di una vita al servizio della patria, spesa in gran parte nelle missioni di pace all’estero – e il cuscino di fiori del capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale di corpo d’armata Pietro Serino. In prima fila si tengono stretti mamma Alessandra e papà Mariano, vicini agli altri figli. E tutto intorno come a proteggere il feretro ci sono i militari guidati dal comandante della Brigata Sassari, il generale Stefano Messina, e dal comandante del 151esimo reggimento fanteria colonnello Alessio Argese.

Le immagini di una vita

Ed è ai genitori provati da un dolore così improvviso che si rivolge don Marco Zara, il cappellano militare che ha officiato la cerimonia funebre. «Permettetemi di parlarvi come se fossi seduto a fianco a voi», dice nell’omelia, «soltanto per starvi vicino silenziosamente, per starvi accanto come se il tempo si fosse fermato». Sono le immagini di Max quelle che si rincorrono. «Quelle a lui care del mare con il suo kite surf. Il mare che è la metafora della vita: bello quando è calmo ma è bello anche quando è increspato. È bello al chiaro di luna ed è bello anche nelle notti nere come questo giorno. Chi lo ama è a contatto con l’infinito proprio come Max». Max che era un soldato, «un operatore di pace. I soldati sono operatori di pace di cui ha bisogno l’umanità intera. Gli operatori di pace quando parlano con il prossimo lo fanno senza finzioni, perché riconoscono prima di tutto il diritto degli altri. Questo era Max».

Il picchetto d’onore

Dopo le parole del sacerdote sono le note del “Silenzio” suonate da un soldato a inondare le navate della chiesa. La musica, struggente, accompagna il feretro sorretto dalla scorta d’onore del 151esimo reggimento all’esterno, dove si celebra il momento più toccante. Niente applausi fastidiosi, ma un silenzio carico di emozione, quando la bara passa davanti al picchetto d’onore prima di essere adagiata nella macchina funebre. Sembrano due statue mamma Alessandra e papà Mariano: lì davanti, fermi e composti, con le lacrime che rigano il volto, quando prendono in consegna la bandiera, il cappello, la foto di quell’amato figlio, morto troppo presto in una strada maledetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA