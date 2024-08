Era un gentiluomo della panchina 

LONDRA. Aveva affidato il suo ultimo saluto ad una docu-serie tv, di prossima uscita, già sapendo il destino che lo attendeva di lì a poco, per colpa di una diagnosi impietosa, un tumore al pancreas che ieri ha spento a 76 anni la vita di Sven Goran Eriksson. Ad annunciare la morte del tecnico è stata la famiglia, che gli è stata sempre al fianco in questi ultimi mesi di sofferenza ma anche di accettazione, per una malattia incurabile che Eriksson ha vissuto come il prezzo dovuto «a una vita bellissima». Un'esistenza mai banale, ricca di vittorie ma anche sconfitte, calcio a tutte le latitudini, in ogni Continente. Senza mai rinunciare alla sua proverbiale compostezza in panchina, che ha contraddistinto tutta la sua carriera.

Fin dagli esordi: la Coppa Uefa vinta con il Goteborg nel 1982, la doppietta campionato e coppa nazionale con il Benfica. Quindi lo sbarco in Italia: con la Roma perde un clamoroso scudetto alla penultima giornata, ko in casa con il Lecce già retrocesso, ma conquista comunque una Coppa Italia. Alla Fiorentina resta due stagioni, poi torna al Benfica e vince il terzo titolo nazionale ma perde la finale di Coppa dei Campioni contro il Milan. Qualcuno gli affibbia l'ingenerosa l'etichetta di “perdente di successo”. Nel 1992 lo svedese torna in Italia in cinque anni alla Sampdoria vince una Coppa Italia, ma per lo Scudetto deve ritornare a Roma, sponda Lazio. L'anno del Giubileo è quello della consacrazione, che cancella l'amarezza per la sconfitta contro l'Inter di Ronaldo in finale di Coppa Uefa. Quattro stagioni all'Olimpico, per poi diventare il primo tecnico straniero sulla panchina dell'Inghilterra.

