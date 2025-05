«Era un cuor di leone, sentiva il suo dovere di sardo» 

«Nichi continua a volare con noi nel cielo dei giusti». Alla fine degli anni Novanta facevano coppia fissa: le foto di Vittorio Sgarbi insieme a Nicola Grauso inondano gli archivi dei giornali e tanto da tracimare pure sul web e nei social network. Il rapimento di Silvia Melis e tutti gli strascichi, il caso del tecnico di Villaputzu Marcello Sarritzu bloccato in Libia per quasi un anno. Ieri Sgarbi ha ricordato l’amico di sempre su Facebook con uno scatto di 27 anni fa, in cui Grauso si trova «insieme ad alcuni temerari amici che violarono l’embargo della Libia nel 1998 per ottenere la liberazione dell’ostaggio sardo». Il critico d’arte pesca nelle sue memorie: «Nichi, cuor di leone, riuscì a farlo salire a bordo e iniziò una trattativa per la liberazione. Qualche mese dopo Sarritzu fu liberato. Nichi sentiva il suo dovere di sardo».

Sarritzu rimase a lungo in Libia per volontà del regime di Gheddafi. Il tecnico era stato bloccato con la moglie a Tripoli senza soldi: gli venne sequestrato il passaporto come garanzia per le pendenze fiscali della società edile milanese di cui era dipendente. Grauso e Sgarbi – allora deputato – arrivarono in Libia con un aereo sfidando l’embargo sulla Libia. La storia occupò le prime pagine dei giornali. I due incontrarono i coniugi Sarritzu, ma la vicenda si sbloccò solo un mese dopo.

