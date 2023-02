«Era un amico buono e generoso» 

Il sole batte forte a Capoterra in una triste domenica mattina e prova a riscaldare invano i cuori di chi ha perso l’amico e parente Gianni Cornacchia, morto sabato all’età di 51 anni in un incidente stradale nella Statale tra Siliqua e Nuxis. Al cimitero di Capoterra sono in tanti quelli che si dirigono verso la camera mortuaria dove si trova la salma dell’elettricista, in attesa di rivolgergli l’ultimo doloroso saluto. La stanza resta però chiusa, una mano pietosa lascia dei fiori davanti all’ingresso. Ancora non si conosce la data dei funerali, si resta in attesa del nulla osta da parte della Procura che indaga sull’incidente: il motociclista si è scontrato frontalmente contro un furgone portavalori della Mondialpol. Probabilmente già stamane la salma sarà riconsegnata ai familiari.

Il dolore

Fuori dalla camera mortuaria Franco Albano ricorda il suo caro amico appena scomparso con delle dolci parole: «Ci conoscevamo da quando avevamo 16 anni, lui era di Torre degli Ulivi e io di Su Spantu 3. Abbiamo passato tutta la vita insieme, era una persona generosa, umile, gentile, sempre presente per tutti. A volte giocavamo a calcetto, ma la moto era la sua grande passione. Ultimamente ci siamo persi di vista tra problemi di lavoro e impegni familiari, ma è sempre stato come un fratello per me». Gli occhi di Franco Albano brillano al ricordo dell’amico venuto a mancare improvvisamente in circostanze così tragiche. Riaffiorano i ricordi, le ultime confidenze: «Ci eravamo sentiti una settimana fa, tutto questo è assurdo».

L’amico

«Gianni era una persona stupenda, sempre disponibile nei cofnronti di tutti. Lavorava con il fratello come elettricista nell’azienda che hanno ereditato dal padre», racconta Stefano Perra, un altro motociclista di Gianni Cornacchia, «Andavamo in moto insieme ad un gruppo di nostri amici. Alcuni vengono da Siliqua, altri da Cagliari e altri ancora da Capoterra. Giravamo le coste di Cagliari, andando verso la zona di Muravera e quella di Teulada. Io ho venduto la mia moto qualche anno fa a seguito di un incidente».