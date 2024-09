Era stato assolto dalle accuse della nonna 

Il nome di Alessandro Cambuca era finito sulle cronache locali e anche sotto i riflettori televisivi per una storiaccia che, dopo un anno e mezzo di tribolazioni, si era conclusa con un’assoluzione. Era il 18 gennaio dell’anno scorso quando il giudice Gianluigi Dettori aveva pronunciato una sentenza che aveva consentito ad Alessandro di tirare un grosso sospiro di sollievo. Sulle sue spalle di giovane padre pesava un’accusa infamante: quella di avere vessato l’anziana nonna per un anno, fino a una presunta aggressione che il 6 aprile 2021 sarebbe costata alla donna una prognosi di 10 giorni.

A condurre l’inchiesta avviata dalle accuse dell’anziana era stato lo stesso pubblico ministero che ora si occupa dell’omicidio: Marco Cocco. Alessandro era stato destinatario anche di un provvedimento di allontanamento da casa della presunta vittima: non doveva avvicinarsi a meno di mezzo chilometro dai luoghi frequentati dalla nonna. Di quella casa, secondo la tesi dell'accusa, il giovane si sarebbe addirittura impossessato: una vicenda rimbalzata anche in in prima serata, nella trasmissione “Fuori dal coro” di Rete 4. Durante il dibattimento la difesa aveva prodotto un video che mostrava l’anziana su una bicicletta il giorno dopo la presunta aggressione.

Fra l’accusa e l’assoluzione, però, Alessandro era finito di nuovo nei guai: tre anni fa i carabinieri l’avevano sorpreso a San Sperate alla guida di un’auto rubata l’estate precedente a Uta. Per lui erano scattate le accuse di ricettazione e reiterazione di guida senza patente.

RIPRODUZIONE RISERVATA