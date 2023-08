«Era saggia e intelligente, amava i paesaggi dell’Isola» 

Laurea in Medicina all’università di Cagliari, specializzazione in Immunologia all’ateneo di Firenze, vacanze nel mare della Sardegna. Marina Masia, 29 anni, era una giovane nuorese di grandi prospettive, piena di vita e di interessi, col sorriso bello, spezzato tragicamente nel mare d’Ogliastra.

Nei giorni scorsi era a Sa Petra Ruiu, sul litorale di Siniscola, ospite di un’amica e collega che tra le lacrime ripensa i momenti lieti e spensierati, finiti all’improvviso tra i ricordi. «Per me era una colonna, saggia e intelligente. Dava sempre buoni consigli, mai una parola a sproposito, classica barbaricina di poche parole, ma buone, e di cultura immensa», dice con profonda commozione Myriam Costeri. Traccia un ritratto splendido dell’amica perduta: «Sapeva adattarsi a ogni situazione, dalle feste della movida alle sagre paesane, allo studio approfondito e analitico. Aveva sempre buoni consigli per tutto». Aggiunge: «Aveva un amore immenso per i paesaggi e la natura della Sardegna. Modi fini e signorili da nobiltà nuorese». La tragedia di Marina Masia ha commosso tutti, anzitutto gli amici e la città di Nuoro dove era nata. Il sindaco Andrea Soddu interpreta lo sgomento della comunità con un post sui social: «Con profondo dolore apprendiamo della tragica perdita di Marina Masia. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto nella nostra comunità, che si unisce nell’abbraccio alla sua famiglia».

Già ieri pomeriggio il corpo della sfortunata dottoressa, dopo la corsa disperata verso Cala Gonone, è stato restituito ai familiari.

