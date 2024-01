«Era l’idolo di nostro padre, lo sarà anche dei nostri figli» 

«Siamo qui anche per nostro padre che non c’è più». Davide ed Emma Cortis sono arrivati insieme: l’amore per il Mito gli è stato trasmesso da papà Mariolino che più volte, nella sua trattoria “Tziu Ninu” ha avuto la fortuna di ospitare Gigi Riva. Era la metà degli anni Settanta.

«Il locale lo abbiamo chiuso ormai da diversi anni, papà ci raccontava che Rombo di Tuono andava spesso a mangiare in trattoria e dopo cena si intratteneva a chiacchierare con lui e nostro nonno». I due Cortis hanno i ricordi scolpiti sul cuore. «Riva era l’idolo di nostro padre. All’inizio quando lo vedeva si emozionava, poi aveva preso una certa confidenza». Non mancano i dettagli sui gusti del Mito a tavolo. «Amava la cucina semplice – ci diceva nostro padre -, tra i suoi piatti preferiti c’erano le triglie arrosto».

Davide ed Emma fino ai primi anni Novanta hanno condiviso con Riva anche lo stesso quartiere, quello di San Benedetto. «Nella sua classica passeggiata ci è capitato spesso di incontrarlo, ma non siamo mai andati oltre il “buonasera, signor Riva”. Una cosa è certa: lo stesso amore che nostro padre e nostro nonno ci hanno trasmesso per lui, noi lo trasmetteremo ai nostri figli e ai nostri nipoti: una Leggenda non muore mai».

RIPRODUZIONE RISERVATA