«Era la persona più importante» 

Vita di Michele Fresi, dall’infanzia al parricidio. Vita di un ragazzo predestinato: droga, espulsioni dalla scuola e dal lavoro, risse, muscoli pompati in palestra e carcere. Le spalle larghe, incassato in un banco di tribunale che sembra troppo piccolo per l’energia che sprigiona, dietro gli occhi di bambino fa scorrere i compleanni senza festa. Dice: «Le ricorrenze mi fanno stare male». Michele Fresi ieri ha raccontato ai giudici della Corte d’Assise di Assise di Sassari la sua esistenza ad Arzachena, dalle scuole medie sino alla notte del 27 dicembre 2023, della quale ha affermato di non ricordare nulla.

L’omicidio del padre Giovanni è un unico frammento di memoria, una domanda fatta a chi gli ha appena detto, in ospedale a Olbia, che il genitore è morto: «E cosa c’entra mio padre?». Ma il resto lo ricorda benissimo e quello che non ricorda lo dicono le carte. Come il ricovero in Neuropsichiatria infantile a Cagliari, Michele Fresi chiuso in bagno ripete a se stesso: “Sono forte, sono forte. Ce la faccio da solo». L’esame in aula è stato un doloroso scavare in 29 anni di sofferenza. Almeno così lui ha raccontato la vita sino al massacro del padre, definito: «La persona più importante per me».

Droga contro il dolore

«Ho assunto droga sin dalle medie, mi facevo venti, trenta spinelli al giorno. Poi ho iniziato anche con la cocaina e gli acidi. Solo quando mi allenavo in palestra non assumevo droghe pesanti. Ho coltivato la cannabis a casa di mio nonno e in un terreno comunale»: Fresi risponde senza esitazioni alle domande del difensore, l’avvocato Pier Franco Tirotto.

Afferma di avere curato il suo “malessere” con gli stupefacenti, assunti in quantità massicce.

La guerra nel cuore

Fresi non nasconde nulla a giudici: «Ero un ragazzino problematico, turbolento. Andavo bene a scuola, ma litigavo continuamente. L’attività fisica mi serviva a sfogarmi». Spiega di non essere mai riuscito a completare qualcosa, soprattutto nel lavoro. Racconta degli impieghi lasciati: «Non restavo mai nello stesso posto a lungo. C’erano sempre delle incomprensioni, forse anche per colpa mia». Il rapporto con la mamma, dopo la separazione con il padre, viene descritto come un calvario: «Non la vedevo da tempo, mi incontrò per strada e iniziò subito a rimproverarmi».

Il buio

Giovanni Fresi viene ucciso a colpi di mazza e il figlio ha spiegato perché aveva in casa il pesante bastone: «Ero stato aggredito a Tempio, durante il Carnevale, e sono venuti a cercarmi ad Arzachena. Dovevo difendermi». Poi rispondendo alle domande dell’avvocato Tirotto e della pm Claudia Manconi sull’omicidio, Michele Fresi dice solo una raffica di non ricordo. Alcuni dettagli però riaffiorano dal buio, i lampeggianti blu elettrico delle macchine dei Carabinieri e i dieci “francobolli” di Lsd leccati prima dell’orrore. Il processo prosegue il 4 marzo con i testi della difesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA