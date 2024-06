«Era la mamma che tutti avrebbero voluto avere» 

«Era una brava mamma e moglie. Sempre gentile, aveva un sorriso per tutti. Non l’ho mai sentita parlare male di una persona o dire una cattiveria. Per questo si faceva voler ben da tutti». Alessia Argiolas è una nipote di Ignazia Tumatis. Ricorda la zia con affetto: «Ha cresciuto quattro bellissime figlie. E anche per me e per le mie sorelle è stata importante: veniva spesso a casa quando eravamo piccole, per farci da baby sitter. Mi è stata sempre vicina, anche quando sono diventata mamma». La 57ene uccisa in via Podgora è cresciuta a San Michele: «Erano otto tra fratelli e sorelle. Lei era la più piccola».

Alessia Argiolas ha avviato una raccolta fondi per le quattro sorelle rimaste senza mamma. «Davanti a questa tragedia vogliamo dare un aiuto alle quattro figlie di Ignazia per sostenere le spese del funerale della loro cara mamma. Basta un piccolo contributo». Le donazioni possono essere fatte all’Iban della Postepay IT26H3608105138230433630437. Causale: donazione funerale Ignazia Tumatis.

Un’altra familiare della donna, aggiunge sottovoce: «Aveva una grande sensibilità, una buona parola per tutti. Era la mamma e nonna che tutti avrebbero voluto. Le sue figlie e i nipoti erano la sua priorità». Poi aggiunge: «Godetevi ogni singolo attimo, la vita è un po’ beffarda». (m. v.)

