Era infarto e non reflusso, due medici a giudizio 

Rinviati a giudizio due medici per lesioni colpose gravissime. Nei giorni scorsi la decisione su richiesta della pm Erica Angioni, titolare delle indagini su quanto accaduto a Sorso, due anni fa. Quando un 45enne sassarese si presentò dalla Guardia medica del paese lamentando alcuni dolori al torace e al braccio sinistro, che si erano manifestati 24 ore prima peggiorando nel pomeriggio del giorno successivo. I due dottori, una 53enne e un 36enne, scambiarono, secondo le accuse, quel principio di infarto per un problema gastroenterico prescrivendo al paziente un ansiolitico. “Una insufficiente osservazione clinica”, questo riferisce l’imputazione a carico della coppia, che non decise di inviare il 45enne al pronto soccorso per fare accertamenti ospedalieri più accurati. La notte poi l’uomo subì un infarto esteso che, oltre a metterlo in pericolo di vita, provocò “una encefalopatia vascolare ipossico-ischemica” dalle conseguenze molto gravi. Perché da allora, in seguito all’arresto cardiaco, la persona, sposata e con figli, vive con danni permanenti, dal basso livello di coscienza al fatto che è privo di autonomia e ha quindi bisogno di un’assistenza costante. L’avvocato di parte civile dell’uomo è Franco Fois, Silvia Ferraris e Cristina Fotzi le avvocate degli imputati.

