Era in coma  da un mese: non ce l’ha fatta 

Gianluca Aramu, 52enne di Elmas, non ce l’ha fatta. Era in coma dal 23 luglio, giorno dell’incidente stradale avvenuto nella Statale 130: ieri pomeriggio è morto. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro tra la sua vettura, una Bmw, e una Fiat sulla quale erano a bordo 5 giovani tra i 19 e i 34 anni) all’incrocio dove la statale si interseca con via Sestu in direzione Elmas.

Aramu stava arrivando da Cagliari diretto a casa, a Elmas. Una volta arrivato all’incrocio, stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, pare non abbia rispettato lo stop. Proprio in quell’istante era sopraggiunta l'altra auto diretta a Cagliari che inevitabilmente ha urtato contro la Bmw, facendola sbattere violentemente contro il guardrail e riducendola a un ammasso di lamiere.

Aramu era un rinomato meccanico, unico titolare della ditta Autoservice di viale La Plaia a Cagliari. Tanti amici in questi giorni sono andati a trovarlo all’ospedale sperando che potesse riprendersi: ieri la peggiore delle notizie. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA