Era in affidamento: giovane arrestato con l’accusa di spaccio 

I carabinieri della stazione di Siliqua hanno arrestato un giovane del paese in esecuzione di un decreto del Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Si tratta di Francesco Pisu, trentatré anni, già noto alle forze dell’ordine dopo una condanna per un aver partecipato all’esecuzione di un grave reato (la morte per soffocamento di una vecchietta durante un tentativo di furto insieme a due complici). Su di lui ora incombe quest’ultima accusa di spaccio di stupefacenti. Il giovane, impiegato nel Tribunale di Cagliari, era già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali dopo aver trascorso diversi anni in carcere. Con il presunto coinvolgimento nello spaccio di stupefacenti, il trentatreenne ha inevitabilmente subito la revoca del beneficio.

Le indagini dei militari sono arrivate a una svolta il 26 agosto, quando, durante un’operazione antidroga, era finito agli arresti un ventunenne del paese con l’accusa di resistenza e violenza nei confronti dei militari. L’aggressione era iniziata dopo la scoperta di una dose di cocaina occultata in un auto. In quella circostanza, le indagini avevano riconosciuto in Pisu la persona che aveva ceduto lo stupefacente. Il giovane che si trovava già sotto sorveglianza per precedenti condotte, è stato fermato martedì mentre transitava in corso Repubblica dove i carabinieri del paese hanno provveduto all’arresto. Dopo il disbrigo delle formalità, e con il supporto del Nucleo radiomobile di Iglesias, è stato trasferito nel carcere di Uta. (a. cu.)

