Era il poeta della Sardegna Addio a Bernardo Zizi 

L’ultima gara otto anni fa, il 2 ottobre 2017 a Luras, davanti a un pubblico di estimatori arrivati da ogni parte dell’Isola. Ieri Bernardo Zizi, il vate della poesia estemporanea, si è spento all’età di 97 anni, nella sua casa di Macomer. Era l’ultimo ancora in vita del grande trio di poeti improvvisatori della Sardegna (con lui, Mario Masala e Antonio Pazzola), e non si contano le registrazioni degli spettacoli nelle piazze di ogni paese raccolte dagli appassionati. Un pubblico di fan di generazioni diverse, e i giovani non mancano.

Una lunga carriera

Bernardo Zizi, nato a Onifai, ma da sempre residente nel capoluogo del Marghine, ha avuto una carriera costellata di successi, tanto che a metà degli anni Sessanta, si racconta, cantò per 44 notti di fila in altrettanti paesi. Un mese e mezzo di serate una dopo l’altra. A comunicare la notizia della morte del poeta, il sindaco di Onifai Luca Monne che dal suo profilo Facebook ha commentato: «È una notizia che ci lascia attoniti e addolorati. È venuto a mancare una leggenda, un monumento vivente della poesia, voce potente e libera della Sardegna, di Onifai. Proprio in questi giorni stavamo immaginando, con i colleghi amministratori, progetti e occasioni per incontrarlo di nuovo, per invitarlo a raccontarsi ancora. Onifai avrebbe voluto riabbracciarlo, io avrei voluto riabbracciarlo». L’amministrazione comunale ha organizzato un servizio navetta dal paese fino a Macomer per i funerali.

Il carisma sul palco

Tanti i ricordi degli appassionati di poesia e dei colleghi poeti, fra cui spicca quello di Bruno Agus, 67 anni. «Ci siamo conosciuti negli anni ‘80 ed è nato un legame indissolubile», racconta il poeta gairese. «Perdo un amico e un maestro, con cui ho condiviso serate in lungo e in largo per l’Isola. Il suo sapere resterà eterno». Aveva un carisma, racconta, «e una simpatia unici, capaci di entrare nel cuore di intere generazioni. Il pubblico e tziu Bernardo erano un tutt’uno. Ci mancherà». Un altro collega, delle leve più giovani, è Giuseppe Porcu, 40 anni, di Irgoli: «Conobbi tziu Bernardo nel 2002 a Orosei grazie a degli amici in comune. Avevo solamente 16 anni e pochi mesi dopo, durante la festa di Sant’Antioco, al mio paese, mi invitò a salire sul palco con lui e altri due mostri sacri del canto estemporaneo, Masala e Pazzola. Fu un’emozione unica e dal 2003 al 2017 ho calcato vari palchi in sua compagnia. È stato un onore condividere con lui questo meraviglioso percorso».

Umorismo e ironia

Lo ricorda anche Salvatore Scanu, 61 anni, di Ozieri: «Era un punto di riferimento. Avevamo una bella intesa, e a parte la raffinatezza della sua poetica credo vada ricordato l’umorismo e l’ironia delle sue strofe». I funerali domani alle 10 nella parrocchia Santa Maria di Nazareth a Macomer. Dice il sindaco Riccardo Uda: «Con tziu Bernardo se ne va un pezzo della nostra storia». ( g.i.o.)

