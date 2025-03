«Era convinto di non aver saputo tutta la verità» 

«La morte di Gisello Orrù mi ha colpito profondamente. Quest’uomo nel 1989 ha perso la figlia sedicenne stuprata e uccisa e non ha mai avuto una reale giustizia, nel senso che non è mai stato convinto, né lui né tanti altri, che non tutti i veri colpevoli di quel così atroce delitto abbiano pagato il loro debito nei confronti dello Stato». Piergiorgio Pulixi, 42 anni, è uno degli scrittori sardi più conosciuti a livello nazionale e i suoi noir sono tra i più venduti in Italia. Una delle sue ultime opere, “La donna nel pozzo”, è ispirata proprio alla storia di Gisella Orrù.

«Nei miei romanzi prendo spesso spunto da fatti di cronaca che poi diventano finzione. In questo caso sono state le persone del Sulcis, tanti lettori, a chiedermi di occuparmi di una storia che ha traumatizzato non solo la famiglia di Gisella, ma anche l’intera Sardegna proprio perché è sempre rimasta in qualche modo irrisolta. Due persone sono state condannate per il delitto, Licurgo Floris si è ucciso in carcere e si era sempre dichiarato innocente, Salvatore Pirosu è sparito da una comunità dopo aver scontato la condanna, non si sa dove sia, se sia stato a sua volta ucciso. Con quel libro ho cercato in qualche modo di far rivivere Gisella, di non farla dimenticare, perché una vicenda come questa, non chiusa del tutto, è di quelle che alimenta la sfiducia verso lo Stato, la giustizia. E ci rende un po’ tutti fragili. Gisello ha sempre detto: chi sa, parli . Ora dovremo farlo noi per lui». (p. c.)

