Sassari.
21 ottobre 2025 alle 00:23

Era arte e non danneggiamento: assolti sei attivisti di ArtEntu 

Assolti per non aver imbrattato un marciapiede cittadino. Nell’ottobre 2024 sei attivisti del collettivo ArtEntu vennero denunciati dalla polizia di Stato mentre disegnavano nei giardini di via Pertini quello che, per loro, era un tappeto urbano. Ma la giustificazione artistica non venne considerata e partirono la querela per danneggiamento e un processo, conclusosi ieri in tribunale con la sentenza, pronunciata dalla giudice Antonietta Crobu, di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore di Leonardo Boscani, Maria Paola Cordella, Giuseppina Mela, Luigi Laisceddu, Alessandra Delogu e Giuseppe Demartis, tutti difesi dall’avvocato Roberto Uzzau. Nell’ultima udienza, poco prima di discussione e verdetto, è stato sentito il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, il quale ha riferito come per il Comune il lavoro contestato rappresenti un’opera d’arte e non un imbrattamento. E alla domanda della pm Rosanna Nurra se l’amministrazione comunale, nel caso fosse stata citata come parte offesa, si sarebbe sentita lesa dai disegni ha risposto: “No, io avrei ringraziato l’artista”. La stessa magistrata ha sollecitato l’assoluzione perché mancano l’elemento soggettivo e oggettivo del reato e il legale della difesa ha sottolineato che gli imputati intendevano fare un dono alla città e promuovere una riflessione su temi rilevanti.

