Era al largo e non riusciva più a muoversi, tartaruga salvata da due diportisti 

Era a pelo d’acqua e non riusciva più a muoversi. Una tartaruga Caretta caretta è stata notata in queste condizioni lunedì pomeriggio da due diportisti al largo di Campulongu. Diportisti che hanno subito allertato lo staff dell’Area marina protetta di Villasimius. La Caretta caretta è stata così recuperata dai soccorritori e posizionata in una vasca presso il centro di primo soccorso dell’Area Marina.

La tartaruga, ribattezzata con il nome di “Delfina”, ieri mattina è stata consegnata ai biologi del Cres, il centro di recupero del Sinis. Solo dopo le cure e, quindi, dopo essersi ripresa, sarà rimessa in acqua, sempre a Villasimius. «Questa operazione - spiega Fabrizio Atzori, direttore dell’Area marina - rientra all'interno delle attività della Rete regionale per la conservazione della fauna marina di cui l'Area marina di Capo Carbonara è parte attiva. Ringraziamo per la collaborazione e il pronto intervento i diportisti che hanno ritrovato e recuperato la piccola Delfina in difficoltà».

Tantissimi sono stati, negli ultimi anni, i salvataggi di esemplari di Caretta caretta in difficoltà nelle acque di Villasimius. Molto frequentemente si è trattato di tartarughe ferite da ami o impigliate nelle reti dei pescatori. In altre occasioni, invece, i soccorritori si sono dovuti occupare di questi rettili marini che, più o meno, volontariamente avevano inghiottito pezzi di plastica dagli incivili che inquinano il mare sardo. (g. a.)

