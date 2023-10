Equity park, l’opposizione: «Rumori dalla struttura» I gestori: «Solo una volta» 

Prima polemica politica per l'Equity Park, complesso sportivo inaugurato lo scorso 4 ottobre (dopo anni di attesa) all'interno della lottizzazione Magnolia, a Genneruxi.

L’opposizione in Consiglio comunale – prima firmataria Giulia Andreozzi - ha presentato un'interrogazione urgente sul rumore proveniente dalla struttura, aperta ogni giorno dalle 6 alle 24 con piscina, campi da calcio, area giochi, parco e Club House con ristorante e pizzeria, segnalando disagi per i residenti nelle abitazioni vicine: nello specifico, si indica come dalla settimana prima dell'inaugurazione sarebbe stata diffusa musica a volume elevato, con l'illuminazione con luci molto intense. Nell'interrogazione a sindaco e Giunta si chiede anche se sia stato valutato l'impatto sull'ecosistema naturale del vicino stagno di Molentargius.

Un residente si dice preoccupato «perché se si va avanti così per noi sarà molto difficile», altri non evidenziano criticità: «Questo parco dà pregio al quartiere, ma c’è stato un giorno in cui la musica non si poteva dormire o scambiare una parola dall'altra parte della casa»

«Mi sembra una forzatura», il commento di Donato Allegrini, titolare e amministratore unico dell'Adg Real Estate Srl ossia il concessionario. «L'unico rumore prodotto, il giorno dell'apertura, si è avuto col service audio/video, fuochi d'artificio inclusi. Era stato comunicato al Comune: la convenzione prevede che, in caso di eventi particolari, se si supera il livello di rumore debba essere preventivamente segnalato. Così abbiamo fatto, poi dal 5 ottobre non abbiamo prodotto rumori. Abbiamo due piccole casse esterne che diffondono musica dentro e fuori dal locale: a malapena arriva a bordo piscina». Nel progetto è prevista anche una strada d'accesso dietro via Galvani e via Tel Aviv, a oggi sterrata: «È stata realizzata come servitù per il parco, ma è comunale e le condizioni dipendono dal fatto che non sia mai stato urbanizzato il tratto», chiarisce Allegrini.

