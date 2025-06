Equitazione paralimpica, Martina Mura in finale 

Arriva da Nuoro la campionessa del salto ad ostacoli e del dressage. Si è svolto sabato scorso presso il Centro ippico Giara Oristanese il campionato sardo Fisdir di equitazione paralimpica. Quarantacinque atleti con disabilità intellettiva sono stati protagonisti di una gara dal sapore inclusivo oltre che sportivo. Martina Mura, nuorese di 17 anni, ha vinto l’oro nella categoria 3 metri e 65 centimenti di salto ad ostacoli e nel dressage. «Amo i cavalli da quando avevo 3 anni, in groppa e quando salto mi emoziono, mi sento libera e rilassata, è come volare – dice Martina – nella vita faccio un corso per parrucchieri ma da grande vorrei essere istruttrice ippica». L’anno scorso una caduta ha tenuto la giovane lontana dagli ostacoli per mesi: «Sono stata davvero male ma non potevo arrendermi, i cavalli sono la mia passione e con l’aiuto della mia meravigliosa famiglia e dell’istruttrice Federica Olmo sono tornata in sella ed oggi sono determinata e felice. Soddisfatta Carmen Mura, consigliera nazionale Fisdir: «La Sardegna primeggia in questo settore, auspico che la Regione possa supportare il mondo paralimpico perché i costi elevati di queste trasferte rischiano di impedire e non rendere giustizia alla tenacia ed ai sacrifici degli atleti e delle loro famiglie». (s. d.)

