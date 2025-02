Equilibrio, trasparenza, acume sinfonico: il Quartetto Modigliani stasera al Lirico 

Oggialle 20.30 (turno A) è in programma il secondo concerto da camera e il settimo appuntamento della Stagione concertistica 2024-2025 del Teatro Lirico di Cagliari che prevede il Quartetto Modigliani, celebre ensemble fondato nel 2003 con sede a Parigi, che viene invitato regolarmente nelle grandi rassegne musicali internazionali e dalle sale da concerto più prestigiose del mondo. A Cagliari è un debutto nella Stagione, anche se, in anni passati, si è già esibito in città.

Il Quartetto Modigliani è composto da: Amaury Coeytaux (violino), Loïc Rio (violino), Laurent Marfaing (viola), François Kieffer (violoncello). «Attualmente uno dei migliori quartetti al mondo. Equilibrio, trasparenza, acume sinfonico, sicurezza stilistica, la loro esibizione ha raggiunto un livello davvero alto e stimolante» (“Süddeutsche Zeitung”). Nel 2017, i membri del Modigliani hanno avuto il grande onore di essere il primo quartetto in assoluto a suonare nella prestigiosa sala della Elbphilharmonie di Amburgo. Nel 2020 il Quartetto ha assunto la direzione artistica del festival “Quatuors à Bordeaux” e del “Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux”.

Il programma musicale prevede: “Lui e loro” per quartetto d’archi di Élise Bertrand; Quartetto per archi in Fa maggiore, M. 35 di Maurice Ravel; Quartetto per archi n. 8 in mi minore, op. 59 n. 2 “Razumowsky” di Ludwig van Beethoven.

