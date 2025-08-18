VaiOnline
Domusnovas.
19 agosto 2025 alle 00:32

Equilibri di bilancio, via libera dal Consiglio 

Un bilancio sano nel quale reggono gli equilibri, seppur a fatica, a causa soprattutto delle alte spese per il capitolato dei servizi sociali. Con i voti contrari in minoranza di Anna Maria Di Romano ed Alessio Pilloni, il Consiglio comunale di Domusnovas ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio anche grazie ad una piccola variazione di assestamento di 26 mila dell’esercizio 2024.

«Gli uffici finanziari e i revisori dei conti – ha detto la sindaca Isangela Mascia – attestano la tenuta degli equilibri di bilancio. Al 30 giugno il fondo cassa è pari a 5,7 milioni di euro mentre il fondo crediti per i debiti di dubbia esigibilità ammonta ad 823 mila euro. Purtroppo riscontriamo forti aumenti di richieste e quindi di spese sui servizi sociali, soprattutto per le rette nelle Rsa».

Contraria in minoranza Anna Maria Di Romano: «Avevo consigliato di aumentare il fondo per far fronte ai contenziosi ma non noto incrementi e ci sono altre voci nelle quali si riscontrano criticità».

A favore, invece, il collega Massimo Ventura che ha però chiesto conto dello stato di avanzamento del piano del centro matrice (Ppcm) e dei motivi che tengono chiuso da alcuni anni il nuraghe s’Omu e s’Orcu: «Per il Ppcm – ha replicato l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Saba – abbiamo investito 100 mila euro dal bilancio ma ne abbiamo ottenuti 150 mila dalla Regione. Entro l’anno lo adotteremo poi occorreranno 120 giorni per l’ok della Regione». Riguardo al nuraghe, ha spiegato la sindaca, «sono sorti problemi con la Soprintendenza per il colore della malta da usare in piccoli lavori di miglioria».

