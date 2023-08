Equilibri di bilancio in regola, ora si lavora agli stipendi 

Gli equilibri di bilancio sono in regola. Lo certificano il pareri del responsabile del settore finanziario e quello del revisore dei conti.

Nella relazione illustrata in Consiglio comunale dall’assessora al Bilancio Francesca Locci non arrivano sorprese in merito all’importante scadenza finanziaria. Tornando poi sulla recente polemica sollevata da Maria Giovanna Carta, l’assessora ribadisce che per l’aumento delle indennità a sindaca e giunta non sono state usate le casse comunali. Ma, a tenere banco nella seduta che ha visto insediarsi il nuovo segretario comunale (a scavalco) Simone Loi, è stata soprattutto la proposta di istituzione di un comparto unico tra Ras ed Enti Locali e l’equiparazione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti. «Una questione - ha osservato la sindaca Isangela Mascia - che patiscono tanti Comuni ma che a noi sta particolarmente a cuore data la sofferenza dell’organico comunale (17 le figure mancanti secondo il piano del fabbisogno). È assolutamente necessario arrivare a questa equiparazione per evitare le fughe, sempre più frequenti, dei dipendenti verso la Regione e la paralisi degli enti». La sindaca ha fatto sapere che «l’Anci attende la massima condivisione della proposta da parte dei Consigli comunali dell’Isola (per ora al 70 per cento) prima di sottoporla alla Regione». Come auspicato la proposta viene approvata all’unanimità.

