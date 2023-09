Equestrian show, sabato la finale 

Sabato alle 20.30 al Teatro Doglio ci sarà la serata conclusiva di "The equestrian show", evento di rilievo nazionale che eleggerà “Lady Rider 2023”. La competizione vedrà la partecipazione di 26 amazzoni finaliste provenienti da tutta Italia, accomunate dalla passione per lo sport equestre.

La vincitrice sarà scelta da una giuria popolare che valuterà l'eleganza e la competenza. Altre premiazioni saranno assegnate grazie al sostegno di sponsor e partner, sia nazionali che regionali, che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

Il Comune e la Federazione italiana sport equestri hanno fornito il loro patrocinio per questa edizione con il contributo dell'Assessorato al Turismo della Regione.

Cagliari è stata scelta come sede permanente della finale di “The equestrian show” a partire da quest'anno, riconoscendo così la sua importanza nel panorama nazionale degli eventi equestri. Questa scelta promette di unire la passione per lo sport equestre con la bellezza della città, creando un evento di carattere nazionale e un messaggio positivo per gli appassionati di questo sport.

