Epstein voleva ricattare Gates 

Il defunto Jeffrey Epstein, morto suicida in cella mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni, avrebbe ricattato via email Bill Gates per la sua relazione extraconiugale con una giocatrice di bridge russa. Dopo aver scoperto la presunta relazione del co-fondatore di Microsoft con Mila Antonova, il finanziere chiese a Gates di rimborsargli le spese per la frequenza della giovane a una scuola di software. Non convinse Gates a sostenere finanziariamente una fondazione di beneficenza creata per rifarsi una reputazione dopo una precedente condanna.