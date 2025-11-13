Epstein su Trump,  l’ombra del ricatto: «Io posso abbatterlo» 

Washington. «Sono io l’unico in grado di abbatterlo». Spunta l’ombra del ricatto in una delle email di Jeffrey Epstein su Donald Trump. Ma se nei restanti file sul defunto finanziere pedofilo custoditi gelosamente dal ministero della giustizia ci fossero informazioni ancora più compromettenti di quelle trapelate finora dai suoi messaggi di posta elettronica? È l’interrogativo che aleggia prima del voto in aula in Congresso annunciato per la prossima settimana.

Il disegno di legge

Il giuramento della neoeletta deputata dem Adelita Grijalva ha consentito di raggiungere il quorum di 218 firmatari di una petition per esprimersi sul disegno di legge che obbligherebbe l'attorney general, Pam Bondi, a rendere pubblici tutti i documenti sul caso. Ci si aspetta il sostegno di circa cento repubblicani, nonostante Trump abbia accusato i dem di cavalcare l'ennesima montatura. Strada in salita invece al Senato: ma se il provvedimento passasse il presidente potrebbe usare il potere di veto. Non senza però irritare la sua base Maga e far aumentare i sospetti che nasconda qualcosa. Oltre ad alimentare le teorie cospirative che Epstein sia stato ucciso, come ha insinuato suo fratello Mark.

Le informazioni

A creare un clima velenoso sono le ulteriori rivelazioni legate agli oltre 20mila documenti pubblicati dalla commissione vigilanza della Camera. Dalle carte emerge l’ombra di un ricatto da parte di Epstein, che lascia intendere di possedere informazioni compromettenti sul tycoon, offrendosi addirittura come insider ai russi prima del famigerato vertice con Putin ad Helsinki, tramite l’ex premier norvegese Thorbjorn Jagland che all'epoca guidava il Consiglio d'Europa. Una delle nuove email più significative in questo senso risale alla fine del 2018, quando le autorità si stavano avvicinando a Epstein e il Miami Herald puntava il dito contro l’allora segretario al Lavoro di Trump che aveva approvato il controverso patteggiamento del finanziere nel 2008 per favoreggiamento della prostituzione minorile. Epstein scrisse a un conoscente: «Vogliono abbattere Trump. Sono l'unico in grado di abbatterlo». Tre anni prima, quando la campagna presidenziale di Trump stava prendendo slancio, il finanziere chiese a Landon Thomas Jr., del New York Times: «Vuoi foto di Donald e ragazze in bikini nella mia cucina?». C’è un “promemoria” del primo febbraio 2019: «Trump sapeva tutto, ed è venuto a casa mia molte volte durante quel periodo. Non ha mai ricevuto un massaggio». Una email che scagiona il presidente da accuse di abusi ma che smentisce la sua versione, quella secondo cui ignorava il traffico sessuale di minorenni del finanziere.

