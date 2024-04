Eppure tutto cominciò in Gallura 

Oggi che Maurizio Lombardi è l’attore del momento, sulle copertine lucidissime delle riviste e sugli schermi terra-cielo a Time Square, NY, ci piace pensare che sia iniziato tutto da lì, da Capo Ceraso, sul golfo di Olbia, acqua azzurra e rocce di granito. «Era un villaggio vacanze». E la gente «che veniva lì era un po’ come se ti dicesse: “Adesso facci ridere”, e se non li facevi ridere era un problema. È un’esperienza che consiglio a ogni artista. E poi ricordo che la direttrice mi disse una cosa molto bella: “Chi fa l’animatore a Capo Ceraso, gli porta fortuna”».

Gli esordi

Chiamatela come volete, questa fortuna che aiuta gli audaci – che da bambino, Maurizio Lombardi, fiorentino cinquantenne elegantissimo, è incostante e distratto, così incostante e distratto da far a mamma e babbo di essere affetto da un deficit di attenzione. Eppure, all’Istituto Salvemini di Firenze, tecnico commerciale, a dispetto degli insuccessi scolastici diverte tutti, professori e compagni. Lo prenderà a bottega il maestro Ugo Chiti. Ne farà un attore. Ma forse, già lo era, ragazzino, quando interpretò il Conte di Montecristo da Dumas. Strana, questa fortuna che aiuta gli audaci. Edmond Dantès prima, il marinaio galeotto che vuole vendetta, Pietro Ravini poi.

Il successo

«Pietro Ravini è un ispettore di polizia acuto, tosto, serioso. Non ha nulla dell'investigatore italiano che di solito compare nei film americani», racconta analizzando il suo personaggio in “Ripley”, la serie in otto episodi, già di culto, che trovate sulla piattaforma Netflix. Il britannico Andrew Scott interpreta l’ambizioso truffatore dei romanzi di Patricia Highsmith, che viene assunto da un ricco industriale newyorchese per riportare a casa il figlio fannullone, Johnny Flynn, già visto in “Emma”, in Italia con la fidanzata Dakota Fanning (“The Equalizer”, “The First Lady”). Oltre a questo trio, a emergere è un altro personaggio di primo piano: «Quando ci scappa il morto, entra in campo il poliziotto», sorride Lombardi, in America per la presentazione della serie scritta e diretta da Steven Zaillian, sceneggiatore premio Oscar per “Schindler’s List” e creatore della miniserie giudiziaria “The Night Of - Cos'è successo quella notte?”, con John Turturro e Riz Ahmed. Quello dell'ispettore Ravini nella serie prodotta da Showtime, passata poi a Netflix, è un ruolo desiderato come un sogno e preparato minuziosamente: «Una sera guardavo proprio “The Night Of” e mi dicevo: “Che bellezza! Sarà possibile per un attore italiano lavorare con questi registi geniali, questi grandi scrittori?”. Sei mesi dopo, squilla il telefono: un provino proprio con lui, Zaillian, che sta preparando una serie in Italia». No, «non avevo letto “Il talento di Mr Ripley” e non amavo il film di Anthony Minghella con Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow. Ma la scrittura precisa, meticolosa nei dettagli dell'Italia del dopoguerra, e la scelta del bianco e nero, mi hanno portato a costruire un personaggio tosto, in grado di affrontare Tom Ripley senza soggezione. Ho studiato foto, video, film dell'epoca, per assorbire quella classe, quel modo di fumare, di vestirsi, di incrociare le gambe. Una raffinatezza che si trovava nei bar milanesi negli anni ‘60. Steve mi ha chiesto di aggiungere i baffi, di dimagrire, di portare i capelli tutti all'indietro, con la brillantina. Poi taccuino, sigaretta, una Parker in mano. Ravini è nato così». Da vedere, se non lo avete ancora fatto. Da vedere, assolutamente.

I ruoli

In ordine sparso: “All the Money in the World” di Ridley Scott, “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores, “Pinocchio” di Matteo Garrone. Paolo Sorrentino lo vuole in “The Young Pope”. Strana, dicevamo, questa fortuna che aiuta gli audaci. A interpretare il ruolo principale, quello del Papa, Lenny Belardo, è proprio Jude Law. Jude Law che, nel “Talento di Mr Ripley”, è uno degli attori. Ma con la Sardegna abbiamo iniziato e con la Sardegna chiudiamo. Perché nel 2023 Paolo Zucca lo vuole per il suo “Vangelo secondo Maria”. E Maurizio Lombardi diventa Erode tra le dune del Sinis.

