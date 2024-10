Eppure questo “Jocker” va visto con attenzione 

Come accade di solito per un qualsiasi sequel, specie quando ad anticiparlo è stato un titolo di enorme riscontro, anche “Joker: Folie à Deux” deve fare i conti oggi col pesante fardello del suo predecessore. Fresco di anteprima a Venezia, il secondo episodio diretto da Todd Phillips ha attirato fin dall’annuncio un carico di aspettative fuori dal comune. I motivi sono evidenti: l’impatto del “Joker” uscito nel 2019 è reputato ancora oggi tra i più sensazionali degli ultimi anni, con un successo di pubblico e un’attenzione di critica capaci di proiettarlo in cima tra i più alti incassi nella storia delle produzioni Warner Bros. Oltre alla scelta azzeccata di fondere il genere fumettistico con gli stilemi più consueti del cinema d’autore - come i riferimenti al “Re per una notte” di Martin Scorsese - è stata soprattutto l’interpretazione di Joaquin Phoenix a lasciar tutti a bocca aperta: una prova quasi insostenibile per sforzo fisico e ricerca introspettiva, che non poteva esser riconosciuta se non con l’ambito premio Oscar al miglior attore. Con ancora in mente l’iconica scena di danza sulla scalinata, assistiamo in “Joker: Folie à Deux” a un vero e proprio cambio di rotta; nuovamente ispirato ai classici dell’epoca ma in una formula del tutto rinnovata.

La storia

Dopo esser stato internato nel penitenziario di Arkham, Arthur Fleck ripensa a quando, nei panni del Joker, conquistò finalmente il suo momento di gloria e approvazione. Mentre il tempo scorre nell’apatia sfuggendo alle prevaricazioni dei secondini, qualcosa cambia dopo aver conosciuto Harleen, una detenuta dal passato incerto con un interesse aperto nei suoi confronti. Uniti dal sostegno reciproco, Arthur scaccia l’eco angoscioso della solitudine e trova la forza per ricominciare; ma il processo che lo attende, con l’accusa di plurimo omicidio e il rischio di una condanna a morte, potrebbe infrangere il sogno di una vita libera dalle sofferenze del passato. Da sempre intrecciato a doppio filo col mondo della comicità e del live show, il personaggio amplia il suo spessore in una messinscena che cita a piene mani dal musical e dall’avanspettacolo. La narrazione si costruisce alternando lo svolgimento lineare alle ripetute sequenze di canto e ballo, ove il Joker si distingue ancor più come alter ego di Fleck, in tutta la sua complessità psicologica ed emotiva. La dimensione del doppio viene altresì esplorata nell’intimità del rapporto con Harleen, la meglio nota Harley Quinn affidata al talento di Lady Gaga. L’elemento romance e l’azione più incisiva dei dialoghi consentono a Phoenix di esprimere delle sfumature che nell’approccio solista dell’episodio precedente, semplicemente, non erano possibili. Nella seconda parte si affronta invece il vivo del dibattito giudiziario, scoprendo il fianco ad un ritmo non sempre convincente e ad alcune scelte di scrittura che mancano dell’incisività di poco prima.

La scelta

Senza il timore di possibili ripercussioni, il titolo abbraccia un aspro risvolto nichilista, dimenticando quasi del tutto la componente ironica e provocatoria del formato cartaceo. A conti fatti, la risata sarcastica del Joker riesce ancora una volta a farsi portatrice degli emarginati in lotta contro le noncuranze del sistema. Ma questa sua nuova veste, spigolosa e a tratti irriconoscibile, non mancherà certo di esser divisiva.

