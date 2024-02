Eppure il televoto decreta il rapper vincitore assoluto 

«Nun fa nient». Geolier non porta rancore per il secondo posto a Sanremo dietro ad Angelina Mango, nonostante il plebiscito di voti che ha conquistato con gli sms da casa.

Una medaglia d'argento che non scalfisce l'immagine del rapper di Secondigliano, ultimo di cinque fratelli, 23 anni. Fuori dalla prima cinquina della sala stampa, il suo "calvario" sul palco più scivoloso d'Italia è iniziato quando è balzato primo nella classifica di televoto e radio.

I fischi di venerdì, quando ha vinto con la cover, potevano metterlo ko. E invece Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ha zigzagato tra le polemiche continuando a fare il suo: cantare.«Sono contento, ho imparato tanto anche dai momenti più duri», rivela. L'obiettivo dichiarato del re delle vendite del 2023 con l'album “Il coraggio dei bambini” era portare Napoli all'Ariston, insieme al rap. Amadeus ha cambiato anche il regolamento per farlo gareggiare con un testo in napoletano, a eccezione di una strofa. “I’ p’ me, Tu p’ te” arriva comunque a tutti: su Spotify è primo in Italia con oltre 4,1 milioni di ascolti. Ma il Festival, ricorda Geolier, «è una gara a sé, non contano gli streaming». Poi abbraccia Angelina e guarda al futuro: «Sono solo agli inizi». Ora lo attendono tre appuntamenti al Diego Armando Maradona di Napoli: sarà il primo artista nella storia a riempire per tre date consecutive lo stadio della sua città. ( a.d. )

