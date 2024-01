Eppure continuiamo tutti ad aspettare, ancora, Godot 

Una riflessione sulla condizione umana e sulla tensione verso l'assoluto in “Aspettando Godot” di Samuel Beckett nella bella traduzione di Carlo Fruttero, con un eccellente e affiatato cast formato da Enzo Vetrano (Estragone) e Stefano Randisi (Vladimiro), Paolo Musio (Pozzo) accanto a Giulio Germano Cervi (Lucky) e Rocco Ancarola (il Ragazzo), nell'immaginifica versione di Theodoros Terzopoulos, uno dei maestri del teatro contemporaneo, che firma scene, luci e costumi, oltre alla regia, in cartellone in prima regionale da mercoledì a domenica al Massimo di Cagliari. Orari: tutti i giorni da mercoledì a venerdì alle 20.30, sabato alle 19 30 e domenica alle 19 sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC.

“Aspettando Godot” descrive la dimensione dell'attesa, in una atmosfera di sospensione (quasi) ai confini della realtà, attraverso le figure stravaganti e insieme emblematiche di due clochard, Vladimiro e Estragone, che discutono su questioni esistenziali e faccende materiali e pratiche del quotidiano, mentre indugiano in un luogo desolato dove dovrebbe apparire il misterioso signor Godot. Tra divagazioni filosofiche e piccoli inconvenienti legati alla vita randagia, i due, che paiono reincontrarsi dopo una qualche separazione, con i loro dialoghi sconnessi, densi di riferimenti a un comune passato e a un ipotetico futuro, si raccontano e emergono i loro temperamenti differenti, quasi opposti ma complementari, mentre a unire i loro destini sembra essere una sorta di diffidente amicizia, forse antidoto alla solitudine, in risposta al desiderio di essere confortati e finalmente compresi. Sullo sfondo un albero che indica il passaggio di tempo e il corso delle stagioni, mentre Godot non arriva, ma invia come messaggero un ragazzo, per annunciare che «oggi non verrà, ma verrà domani» e intanto compaiono due strane creature, Pozzo e Lucky, rispettivamente il padrone e il servo, e l'uno tiene l'altro al guinzaglio come se fosse un animale, quasi a simboleggiarne il dominio ma anche un legame inscindibile.

