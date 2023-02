Eppure ci sembra di conoscerti... 

«L’ho scelta prima di capire che in realtà mi piaceva molto di più fare l’attore. E infatti invece di studiare recitavo al Centro di iniziativa teatrale con Mario Faticoni, Tino Petilli, Franco Noè, Cesare Saliu. Nel 1974 abbiamo fondato la cooperativa Teatro di Sardegna. Poi mi sono trasferito a Roma e ho fatto teatro in giro per l'Italia».

Il leggendario Zorro, il tenente Dan Taylor di "Forrest Gump”, Gilderoy Allock di “Harry Potter”, ma anche Aramis de “La Maschera di Ferro”. Sono solo alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema interpretati da uno dei doppiatori più importanti d’Italia: Antonio Sanna.

Residente oggi ad Anticoli Corrado, piccolissimo comune nelle campagne romane con una lunga tradizione artistica, è nato settantadue anni fa a Siligo e da quaranta, oltre a fare l’attore teatrale, trascorre ore chiuso nelle sale di doppiaggio, cuffie sulla testa e microfono, per prestare la voce ad attori da Oscar. Papà maresciallo della Guardia di finanza, tutto è iniziato a Cagliari dove si è trasferito all’età di dieci anni e ha frequentato anche l’università. Facoltà di Medicina.

Perché Medicina?

«L’ho scelta prima di capire che in realtà mi piaceva molto di più fare l’attore. E infatti invece di studiare recitavo al Centro di iniziativa teatrale con Mario Faticoni, Tino Petilli, Franco Noè, Cesare Saliu. Nel 1974 abbiamo fondato la cooperativa Teatro di Sardegna. Poi mi sono trasferito a Roma e ho fatto teatro in giro per l'Italia».

Quando ha iniziato a doppiare?

«Per caso, per tappare i “buchi” delle stagioni teatrali».

Il primo ruolo importante?

«Un giovanissimo Hugh Grant in "Maurice” nel 1987».

Come si abbina una voce a un attore?

«Contano il “colore” ma anche la comunanza “psicologica” nella recitazione. Bisogna entrare il più possibile nelle parti dell'attore e del lavoro che ha fatto».

Ci parli di un provino tipo.

«Di solito mi vengono sottoposte due-tre pagine di copione. Provo i tempi e le battute. Poi c’è la parte recitativa».

E il doppiaggio vero e proprio?

«Vent’anni fa, prima di doppiare film per il cinema, li guardavamo in anteprima. Oggi non più. Non solo: la copia che ci mandano per la lavorazione è pessima. Dagli Usa le pellicole arrivano con degli oblò per oscurare la scena e rendere visibile solo il personaggio».

Breve carrellata di attori cui presta la voce: Antonio Banderas.

«Per molto tempo l’ho trovato faticoso: ha una vocalità particolare e spesso lo hanno fatto recitare sopra le righe. Ultimamente invece, messi da parte i ruoli più “cialtroni”, mi ci trovo più a mio agio».

Sir Kenneth Branagh.

«Mai avuto problemi. Abbiamo lo stesso approccio oltre al timbro di voce».

Gary Sinise in “Forrest Gump”.

«Il Tenente Dan è stato un ruolo per me fortunato. Dopo di lui ho iniziato a doppiare tanti ruoli da protagonista».

“Forrest Gump” nel 1995 ha vinto l’Oscar.

«Amo il mio lavoro ma mi interessano poco lustrini e passerelle».

Rupert Everett ne “Il matrimonio del mio migliore amico”.

«Mi sono divertito ma non è la mia commedia preferita. Ne ho fatte tante altre, con Kevin Spacey, Hugh Laurie, Stanley Tucci, John Turturro».

L’hanno mai riconosciuta per la voce?

«Mai e per me è un complimento: ho lavorato anni per avere nella vita di tutti i giorni una voce neutra».

