«Eppure anche l’uomo più crudele vuole solo essere amato» 

Per Lady Gaga ha imparato a cantare, con il ritratto del folle depresso genialoide Arthur Fleck alias Joker fa ancora faville e se non avesse già vinto l'Oscar (e molti altri premi compreso la Coppa Volpi a Venezia) potrebbe fare un bis. Joaquin Phoenix è il protagonista del sequel del titolo di Todd Phillips diventato un fenomeno oltre il cinema.

Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, “Joker: Folie a deux” arriva in sala da oggi con Warner. L’attore, sempre intenso, umano, vulnerabile, sensibile, un Oscar acciuffato nel 2020 dopo tre candidature (“The Master”, “Quando l'amore brucia l'anima” e “Il gladiatore”) è tornato ad interpretare il personaggio che più lo ha caricato di premi, il cattivo targato DC Comics. Nel sequel, Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur scopre l'amore nell'imprevedibile Harley Queen (Lady Gaga), ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

«Tutti noi abbiamo una personalità pubblica e una privata. Quella di Arthur/Joker è la versione più estrema di questo concetto. Perché qualcuno dovrebbe essere interessato a me? Perché piaccio a qualcuno? Naturalmente nel primo film il vero desiderio di Arthur è quello primario di tutti gli esseri umani, ovvero essere accettato e amato. Poiché non ha mai vissuto quell'esperienza da bambino, è quello che cerca disperatamente ora. Alla fine del film ottiene quello che pensa di volere, l'adorazione delle persone», racconta il divo, poi cita i Kiss e la loro faccia dipinta. «Ma che succede quando hai 50 anni? Pensano non voglio farlo più, non voglio più essere una rockstar, vorrei avere una vita semplice. Ma le persone che si sono innamorate dei loro personaggi potrebbero esserlo anche delle persone dietro la maschera? Da una parte c'è Arthur che non si sente a proprio agio nella sua pelle e Joker che è molto self confident e in controllo di ciò che accade. Questo pensiero è stato all'origine della nuova esplorazione di questo personaggio».

