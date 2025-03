Episodi di razzismo in campo anche tra giocatori minorenni 

Nel bollettino settimanale che elenca regolarmente gli episodi di violenza (verbale e fisica) registrati sui campi in tutta l’Isola, sono sempre più frequenti e preoccupanti quelli di intolleranza legata alla nazionalità di chi viene preso di mira. Così oltre a doversi occupare di insulti, ingiurie, gomitate, pugni e intemperanze di vario genere gli arbitri sono costretti a segnalare nel referto anche atteggiamenti ben più gravi e che, non di rado, vedono protagonisti minorenni.

Discriminazione

Lo dimostra quanto accaduto il 16 marzo nel torneo Under 17 Allievi regionali e nel campionato di Seconda categoria. Nel primo caso il direttore di gara ha espulso un giocatore dell’Audax Alghero che, dopo una rete segnata dagli avversari, è corso «verso la panchina avversaria, colpita con dei pugni», per poi urlare contro un avversario pronunciando «insulti, minacce e frasi di chiara natura razzista». Risultato: il Giudice sportivo ha squalificato il giovane calciatore per 10 giornate.

Nel secondo caso è la società Sant’Anna a pagare con 100 euro di ammenda e l’obbligo di disputare un match a porte chiuse (pena sospesa per un anno) il comportamento tenuto dai propri tifosi nel corso della gara contro il Sardara 1983: una decina di loro ha «insultato pesantemente» l’arbitro con un comportamento «discriminatorio per motivi di nazionalità e origine».

Intemperanze

Il resto delle decisioni rientra, vien da dire, quasi nella normalità. In Eccellenza il Carbonia pagherà una multa di 250 euro perché i suoi tifosi hanno lanciato una bomboletta spray metallica contro i giocatori del San Teodoro (la squadra ospite aveva appena pareggiato e l’autore del gol, che aveva esultato «provocatoriamente sotto gli spalti», era stato appena ammonito per quella condotta antisportiva) senza però colpirli. Sconterà due turni di stop invece l’allenatore Giampaolo Murru dell’Iglesias, che per protestare contro una decisione arbitrale ha usato «espressioni limitatamente offensive».

Botte

In Promozione è stato inibito sino al 15 giugno il dirigente Giovanni Curreli del Tonara per aver colpito «con forza» la panchina e aver ingiuriato l’arbitro protagonista a suo dire di una decisione sbagliata; espulso, ha insistito nell’utilizzare frasi «triviali e offensive». Starà fermo quattro turni l’allenatore Antonino Lai della Tharros, che nel match del 16 marzo ha contestato e insultato il direttore di gara per poi colpire con un calcio una borraccia. Tre invece le giornate inflitte a Leonardo Villabos Bonilla dell’Atletico Bono, che ha colpito «volontariamente con una gomitata al volto» un avversario per il quale è stato necessario l’intervento dei medici.

Punizioni

Infine la Seconda categoria. Sei le giornate inflitte a Diego Mura del Lunamatrona il quale, spinto da un avversario, ha reagito colpendolo «con un forte pugno in pieno volto all’altezza della mascella» facendolo sanguinare e facendogli perdere l’equilibrio (il calciatore ferito è stato portato in ospedale). Cinque i turni per Giuseppe Boi del Seulo 2010 che, giocatore di riserva espulso dalla panchina, ha insultato l’arbitro, e per Nicolò Uras del Sant’Anna 2010, il quale dopo l’espulsione ha insultato il direttore di gara. Il dirigente Franco Mameli dell’Ilbono è stato inibito sino al 16 aprile perché il 16 marzo, pur non essendo in distinta, al termine della gara si è presentato indebitamente nello spogliatoio arbitrale «assumendo una condotta gravemente antisportiva».

