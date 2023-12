Episcopio, i saluti  dell’arcivescovo 

Domani a partire dalle 9 e sino alle 13 nella sede istituzionale dell’Episcopio (Piazza Palazzo 4), monsignor Giuseppe Baturi apre le porte della sua dimora, a coloro che vorranno partecipare ad uno scambio di saluti e auguri nel giorno della vigilia del Santo Natale.

Domenica 24 dicembre, alle ore24, in Cattedrale, il Vescovo presiederà la tradizionale messa della notte di Natale, trasmessa in diretta dall’emittente radiofonica diocesana Radio Kalaritana. Lunedì 25 dicembre, il presule si recherà alle 8.30 al penitenziario di Uta per la celebrazione eucaristica e alle 10.30 invece, presiederà la santa messa di Natale all’Istituto penale minorile di Quartucciu. Martedì 26 monsignor Baturi si recherà nella parrocchia di Santo Stefano in Quartu Sant’Elena, in occasione della festa patronale, dove alle 10.30 è prevista la celebrazione dedicata al protomartire e protonotariato.

«Noi cristiani siamo responsabili di un cambiamento, nella misura in cui attraverso l’esortazione del Bambino Gesù, mettiamo in campo noi stessi, ciò in cui crediamo, e costruiamo pezzi di umanità rinnovata e trasfigurata», afferma Baturi. «Auguri perché ciascuno possa trovare conforto dal riconoscere i passi del Dio che ci viene incontro, udendo la sua voce. Auguri ancora perché sappiamo costruire un mondo nuovo, educando i nostri fratelli e i nostri giovani, trasmettendo le verità di cui abbiamo fatto esperienza».

Nei prossimi giorni sul sito istituzionale chiesadicagliari.it verrà pubblicato il videomessaggio di auguri dell’Arcivescovo

