Epilessia, iniziative contro lo stigma 

Nell’ambito della giornata mondiale epilessia, il 22 febbraio dalle 10 alle 12 ci sarà un matinée dedicato a scolaresche di istituti secondari, in programma alla Sala Kubrik del cinema Odissea.

«L’epilessia, o più precisamente le epilessie, sono malattie a carattere sociale che colpiscono circa 14.000 cittadini sardi di tutte le età, dei quali circa 3.000 hanno meno di 20 anni», spiega Walter Merella, coordinatore della sezione sarda della Lice. «Benché nota da millenni, l’ignoranza e i pregiudizi le hanno cucito addosso uno stigma sociale assai radicato nel sentire comune. Lo stigma dell’epilessia non è solo un volano di esclusione sociale, ma, peggio ancora, di auto esclusione da parte di chi ne è affetto, al punto da evitare di curarsi; questo comportamento è “favorito” anche dalla carenza dei servizi dedicati».

La presenza di centri dedicati alla cura delle epilessie sul territorio è infatti insufficiente. Con questo scopo l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria ha rinominato il Tavolo tecnico epilessie composto da 11 medici specialisti, un rappresentante dei pazienti e uno dei Tecnici di neurofisiologia, col compito di redigere il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (pdta) e un progetto di Rete integrata di Cure per l’epilessia, che sono in corso di approvazione.

L’epilessia è una malattia assai pervasiva della vita delle persone e lo è soprattutto per bambini e ragazzi e, di riflesso, per le loro famiglie. Può esordire in tutte le età della vita con un picco nei primi anni di vita e nella terza. Ma è una malattia che si può curare e “guarire” a condizione di esser presi in carico da medici con competenze epilettologiche.

