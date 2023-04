Epilessia e diabete: un cane come terapia 

L’utilizzo di cani preparati a riconoscere in anticipo uno stato di allerta medica è già praticato con successo in diversi centri della Penisola. I risultati scientifici ottenuti finora hanno convinto l’amministrazione del centro campidanese a adottare questo sistema con un duplice obiettivo: aiutare i cittadini residenti nel paese, che hanno bisogno di un percorso di pet therapy, e contemporaneamente favorire l’adozione di cani. Per l’ospitalità nel canile convenzionato (il Dog hotel, ad Assemini) il Comune di Villaspeciosa spende 33 mila euro l’anno. I costi dell’inserimento in famiglia e il relativo lavoro di addestramento all’assistenza verrebbero totalmente coperti dai risparmi ottenuti dall’uscita dei cani dalla struttura sovvenzionata.

Cani addestrati per supportare persone con problematiche legate al diabete, epilessia, disabilità emotive o motorie: Villaspeciosa aderisce al progetto “Serena”. L’eccezionale fiuto dei cani diventa una risorsa per aiutare e migliorare la qualità della vita di chi soffre di alcune disabilità. Il progetto è stato illustrato di recente in una riunione informativa con i rappresentanti di diverse associazioni e specialisti del settore: durante l’incontro, diverse persone hanno raccontato quanto le loro vite siano migliorate con l’ingresso nella loro quotidianità di un cane addestrato all’allerta diabete.

Costi in pareggio

Scelti su misura

Gli interessati all’adozione dovranno sostenere un colloquio conoscitivo con il preparatore, per stabilire le modalità d’intervento da impiegare. Poi il preparatore selezionerà un cane con i requisiti necessari, tra quelli che si trovano nel canile a spese della municipalità. Gli interventi che si possono offrire alle famiglie comprendono: cani d’allerta medica o allerta diabete, allerta epilessia, assistenza alla disabilità motoria, comportamentale, emotiva e diverse altre casistiche.

«Famiglie più tranquille»

«Come amministrazione – afferma Claudia Sedda, assessora alla Cultura di Villaspeciosa – vorremmo riuscire a dare un sostegno alle persone con disabilità e, attraverso un atto d’amore come quello dell’adozione, a rendere la gestione della disabilità più semplice e serena. Tanti genitori con figli diabetici non dormono o fanno i turni per paura di qualche crisi: in questi casi il cane avverte ogni variazione glicemica, anticipando lo scompenso. Grazie al cane – prosegue Sedda – si potrà vivere con più tranquillità: oltre all’apporto del beneficio psicologico, l’animale diventa un membro importante della vita di tutta la famiglia. Inoltre, adottando e addestrando un cane, si tolgono quegli oneri che pesano sul Comune: riuscendo a svuotare un minimo i canili, le somme risparmiate coprirebbero la spesa dell’addestramento. Il miglior amico dell’uomo – conclude l’assessora – può aiutarci a vivere le disabilità con più normalità e semplicità. Peraltro il cane viene addestrato a svolgere questa mansione come se fosse un gioco».

