Epilessia e cure nel talk con gli esperti 

Si parla di epilessia e delle nuove cure nella puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Aou in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì alle 17 sui social dell’azienda (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano. Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno la professoressa Monica Puligheddu, neurologa del Policlinico Duilio Casula e il professor Roberto Sanfilippo, chirurgo vascolare dell’Aou.

L’epilessia è una delle malattie neurologiche più frequenti e in Sardegna interessa circa 50 persone ogni 100mila abitanti. Le cause sono diverse. Il trattamento per la patologia varia. Se si parla di una singola crisi epilettica questa non va trattata farmacologicamente, salvo casi molto particolari, quando parliamo invece di epilessia, cioè la tendenza al ripetersi di crisi epilettiche, si richiede un trattamento che va protratto.

