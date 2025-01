Epifania e saldi, strade affollate per lo shopping 

Per capire che per i negozianti l’Epifania è stata una buona giornata non serve attendere i dati delle vendite. Bastava affacciarsi, già a metà mattina, nelle vie shopping (via Manno, Paoli e Garibaldi, soprattutto) per capire che sarebbe stata un’ottima giornata. Tantissime persone nei negozi, tra curiosi in esplorazione, “saldisti” esperti in cerca degli affari migliori (magari sui capi che avevano già adocchiato) e altri a caccia di qualche regalo da infilare nella calza da dare alla «fidanzata che arriva a Cagliari nel pomeriggio», dice Giuseppe Floris, mentre si affaccia nel Largto da via Manno.

L’assalto ai negozi con code infinite però è un ricordo del passato, perché le occasioni di fare acquisti a prezzi scontati si sono spalmate un po’ su tutto l’arco dell’anno. Ma i cagliaritani non hanno rinunciato a fare shopping. E quest'anno il primo weekend, il periodo più importante per i saldi di fine stagione, si è allungato di un giorno grazie all'Epifania, che è caduta di lunedì. Insomma, un miniponte che ha favorisce lo shopping. Bagno di folla anche nel Corso per l’ultimo giorno dei mercatini di Natale. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA