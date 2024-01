Epifania, colazione al museo 

Terminate le festività legate al Natale e al Capodanno, i Musei civici ripartono con mostre e attività didattiche rivolte a piccoli e adulti. A fine mese anche un evento speciale che porterà le Collezioni Comunali tra i pazienti dell’ospedale “Businco”.

Domani alle 10,30 a Palazzo di Città ripartono le Colazioni al Museo. Anche in occasione dell’Epifania il museo diventa un luogo di aggregazione e di condivisione. Per questo incontro si propone una visita speciale, a cura di uno storico dell'arte, alla mostra “I fratelli Melis. Una famiglia d'arte nell'isola dei colori”. Il percorso prevede diverse tappe che consentiranno al visitatore di ammirare il capolavoro di Federico Melis del 1930, La sposa antica, i dipinti di Melkiorre e quelli di suo fratello Pino, per poi fermarsi ad ammirare la bellezza dei filet di Olimpia e concludere con la visita della sezione dedicata alla "Quarta sponda. L'Africa italiana al tempo dei Melis”. Alla fine della visita ai partecipanti verrà offerta una colazione.

