Epifania a Porto Cervo con Fontana jr 

Il successo dei Mercatini di Natale, con spettacoli e degustazioni, continuerà ad animare Porto Cervo sino all’Epifania, in un cartellone di appuntamenti per vivere assieme la gioia delle feste, realizzato con il coinvolgimento del territorio per rendere più accogliente il borgo turistico anche d’inverno: le associazioni APS Porto Cervo, Li Montimulesi e Monticanaglia, il comitato Santa Teresina, la Parrocchia Stella Maris, Gli Amici di Nemo e Gli Amici del Sorriso popolano le 16 casette in legno.

Stasera, alle 18 nella Passeggiata addobbata a festa, inizieranno gli artisti di Bianche Presenze con il loro “Fire Show” e a seguire concerto del Coro Sos Astores di Golfo Aranci diretto da Giuseppe Orrù e del Coro Terra Galana di Monti cresciuto sotto la guida di Carlo Deriu e oggi diretto da Mariano Meloni. Alle 19, via alle degustazioni.

Domani, alle 18, di scena l'omaggio a Tina Turner con la band di Luciano Floris e la voce solista di Manuela Bolognesi, già corista di Rita Pavone; alle 18:30 la parata dei Jumping Jack con protagonisti i trampolieri che animeranno il villaggio con la loro allegria e le evoluzioni spettacolari. Finale nel segno della Befana che lunedì alle 18 si materializzerà per la gioia dei più piccoli distribuendo caramelle e carbone mentre la chiusura alle ore 18.30 è affidata al crooner Luigi Fontana, figlio d’arte, cantante, compositore, pianista e discografico attivo tra l’Italia e gli Stati Uniti che intonerà tanti successi italiani e stranieri oltre ad alcune canzoni dell’indimenticato padre Jimmy Fontana. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.

RIPRODUZIONE RISERVATA