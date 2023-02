Epidemia all’Aias: «Il fatto non sussiste»  

Nessuna responsabilità dell’Aias sui contagi che tra metà e fine novembre 2020 si erano verificati nella casa protetta per disabili a Decimomannu. Si è chiusa con una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste l’udienza preliminare davanti al giudice Michele Contini che ha fatto cadere l’accusa di epidemia colposa nei confronti della presidente dell’Aias, Maria Paola Randazzo, e la direttrice sanitaria Maria Teresa Orano, entrambe difese dagli avvocati Roberto Nati e Massimo Delogu.

L’indagine

I vertici dell’Aias erano finiti nei guai perché – al termine di alcuni accertamenti eseguiti dal Nas dei Carabinieri – era stato contestato loro di non aver fatto tutto quanto in loro potere per impedire la diffusione del Covid nella casa protetta per disabili a Decimomannu tra la metà e la fine del novembre 2020. Chiusa l’inchiesta, il pubblico ministero Daniele Caria aveva chiesto il rinvio a giudizio per entrambe le indagate: l’ipotesi della Procura era che le due responsabili del complesso sanitario di Decimo avessero concorso, per colpa, all’aumento della diffusione del coronavirus e dunque della pandemia. In particolare, richiamando l’ordinanza dell’8 novembre 2019 con la quale il Comune impose la sospensione dell'attività alla Casa protetta non autorizzata, situata nel primo piano dell’edificio, per gravi carenze strutturali e di personale rispetto al numero degli ospiti, i vertici dell’Aias non avrebbero messo in campo tutte le iniziative necessarie per arginare i contagi quando sono state scoperte le positività di due operatori socio-sanitari, il 16 novembre 2020. Nel dettaglio la Procura contestava che non sarebbe stata preparata la struttura alla gestione dei positivi, sottoponendo i casi sospetti a isolamento ed evitando occasioni di contatto con i pazienti, almeno fino al 20 novembre 2020. In più non sarebbero state realizzate le apposite aree Covid, i percorsi dedicati e le stanze singole con bagno dedicato per i casi positivi.

Il fatto non sussiste

Ieri mattina, accogliendo le richieste dei legali Delogu e Nati, il Gup Contini ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, ritenendo che il fatto non sussiste. «L'Aias ha fatto tutto ciò che doveva fare, nel rispetto delle norme e dei vari disciplinari a tutela della salute degli ospiti, del personale e dei parenti», avevano chiarito i legali, «Ci siamo trovati tutti dinnanzi ad una pandemia rispetto alla quale è molto difficile scongiurare qualsiasi possibilità di contagio, come poi è stato dimostrato negli anni a venire e purtroppo fino a tutt'oggi».