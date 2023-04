Ephrikian, che storia : «La famiglia armena, i Zasso della Maddalena e Gianni Morandi» 

«I sardi che, quando si aprono, sono divertenti e socievoli, e non puoi chiedergli un favore perché te ne fanno dieci. E poi amo i colori, le pietre, il sentirsi sempre come Cristoforo Colombo che scopre di continuo angoli remoti».

Nell’isola ritorna per presentare il suo libro: “Una famiglia armena”, edizioni Sce. A Cagliari, oggi sarà ospite del comitato cittadino dell’Unesco, e domani del Consiglio nazionale delle ricerche, dove, alle 17, in via Tuveri 130, ripercorrerà la propria storia famigliare con i giornalisti Carlo Figari e Maria Francesca Chiappe. All’incontro farà da moderatore il professore Francesco Cesare Casula.

Una felicità esorbitante è l’altro laccio della famosa attrice veneta (è nata a Treviso il 14 giugno del 1940) con l’isola, che gli è sempre stata cara, e dove ha cambiato casa più volte: da Porto Rotondo a Porto Rafael fino a Cultisia, uno stazzo gallurese in cui acquistò uno stabile che rimise a posto con le sue mani, dipingendone piastrelle e porte. Vi trascorse le estati per circa dieci anni.

Il primo laccio con la Sardegna è uno zio di nome Giuliano Zasso, fratello della nonna paterna, che si arruolò in Marina e di cui si persero le tracce a La Maddalena. Di lui, Laura Ephrikian, non sa niente di più, se non che era l’unico figlio maschio -le altre erano quattro femmine- dei bisnonni Albertina Altan e Giuliano Zasso, contessa lei, pittore lui, sposi «allegri e dissennati», nonostante la feroce ostilità del conte che fece arrestare il genero il giorno del matrimonio. Più tardi, era il 1969, vennero le vacanze a Porto Rotondo con Gianni Morandi, il suo grande amore, le escursioni con il Nakuda, un piccolo gozzo, i Capichera ghiacciati.

Che cosa ama di più della Sardegna?

Per ragioni diverse anche suo nonno paterno approdò in un’isola.

«Si chiamava Akop Ephrikian, era armeno e venne in Italia, a san Lazzaro, nella laguna di Venezia, per sfuggire alla persecuzione turca. Lo sterminio della sua famiglia probabilmente avvenne durante gli eccidi perpetrati dai turchi alla spicciolata, che precedono di qualche anno il genocidio degli armeni avvenuto nel 1915. Mi chiamava Gaiané, il mio nome armeno. Lo ricordo seduto in giardino con un espressione triste e pensosa».

Nel libro si firma Ephrikian, anziché Efrikian, come fece per anni, durante la sua carriera artistica. È un modo per riappropriarsi di queste radici?

«Fu Vittorio De Sica a suggerirmi di sostituire il ph con la f. “Vedrai, sei bella e brava, l’hanno a imparà!“ mi disse. Ho approfondito con il tempo le mie radici armene, e ogni volta che posso parlo di questo popolo e della sua cultura, costantemente minacciati. Da poco, per esempio, ho scoperto che mio nonno è l’autore di un importante dizionario armeno tuttora usato».

Eredità e radici sono due parole che nel libro cita spesso.

«Le radici sono l’eredità che voglio lasciare ai miei figli e ai mie cinque nipoti. Siamo epigoni di una storia famigliare, e non possiamo ignorarla».

La famiglia: legame o legaccio?

«No, non è un legaccio, è un orgoglio. Può sembrarlo all’inizio, quando si è molto giovani, con il tempo si impara ad apprezzarla».

Con suo padre ebbe un legame fortissimo.

«Mio padre era un uomo colto, brillante, bello. La sua massima è diventata la mia: “La via della libertà è la via del coraggio”».

I suoi bisnonni, i suoi nonni e infine, i suoi genitori: tutti hanno vissuto grandi storie d’amore. Lo è stata la sua con Gianni Morandi, anche se poi si è conclusa. È vero che non è mai stata più così felice?

«Sì, è vero. Sarà che avevo vent’anni, e mi è bastato guardarlo negli occhi per capire che avrei voluto vivere con lui per tutta la vita. Con Gianni ho trascorso quindici anni meravigliosi. Con lui ho avuto Marianna e Marco. Serena è morta poche ore dopo la nascita. Il fatto è che sentivo di invecchiare precocemente. Non mi bastava essere una moglie e una madre. Avevo tante cose da fare. Lasciai la villa di Tor Lupara e andai a vivere a Trastevere. Avevo 40 anni, la metà degli anni che ho ora».

Lei ha presentato la dodicesima edizione del Festival di Sanremo, Gianni come se l’è cavata con l’ultima?

«È stato bravissimo. La sua carriera è formidabile. Nella sua voce c’è la maturità e la consapevolezza che porta il tempo, il suo vissuto, anche le cose che gli hanno fatto male».

Lei ha lavorato con il cinema, il teatro, la televisione. Che cosa ha amato di più?

«Amavo il teatro, ma ogni volta che entravo in scena soffrivo di attacchi di panico. Con la televisione andava meglio. Sarebbe bello che in Tv riproponessero sceneggiati come “La cittadella” e “David Copperfield” in cui ho recitato, che spingevano la gente a comprare i libri».

Che rapporto ha con l’età?

«Un rapporto felice: sono libera. Quando si è giovani si hanno impegni di ogni tipo, e si deve render conto di parecchie cose. Adesso posso fare ciò che mi piace: viaggiare, stare a casa, dipingere. Continuo a occuparmi dell’Africa. Alcune volte l’anno mi reco in Kenia per dare una mano. Seguo quanto mi disse una volta mia madre: è per i vivi che bisogna costruire case, non per i morti».

È soddisfatta della sua vita?

«Sì. Ho fatto quello che volevo, e ho amato chi volevo. Sono stata e sono estremamente fortunata e felice».

