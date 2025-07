Epatite, screening alla mensa della Caritas 

Gli epatologi del Policlinico Casula sono stati protagonisti di una giornata di screening gratuiti per l’Hcv e l’Hbv alla mensa della Caritas di via Sant’Ignazio. Una volta finiti i test i medici hanno servito il pranzo al refettorio con la collaborazione dei medici in formazione della scuola di specializzazione di medicina interna dell’Università.

Il progetto, in accordo con monsignor Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, è organizzato dalla struttura semplice di Malattie del fegato dell’Aou e dal dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica (Cinzia Balestrieri, Luchino Chessa, Maria Conti, Francesco Pes, Giancarlo Serra). «Obiettivo della giornata», spiega Luchino Chessa, epatologo del Casula, «è stato far emergere il sommerso della infezione da Hcv e Hbv e sensibilizzare le persone per evitare in futuro di venire infettate. Non a caso l’iniziativa è stata fatta nella giornata mondiale delle epatiti, una data importante per fare il punto su quello che la comunità medica e scientifica sta portando avanti per sconfiggere le infezioni da virus B, C e Delta».

Per il 2030, l’Organizzazione mondiale della sanità punta a raggiungere la riduzione delle nuove infezioni e della mortalità conseguente ai quadri evolutivi di epatite cronica, ovvero la cirrosi epatica ed il tumore del fegato.

